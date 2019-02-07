Yemekteyiz yarışmacısı Yasin Obuz kimdir? Ece Erken'e ne dedi?

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından biri olan Ece Erken bir iddia ortaya attı. Yemekteyiz yarışmacısı Yasin Obuz'un kendisine çok ağır küfürler ettiğini söyleyen Erken dava açacağını belirtti. Peki Yemekteyiz yarışmacısı Yasin Obuz kimdir, kaç yaşındadır?

YASİN OBUZ, ECE ERKEN'E NE DEDİ?

Beyaz TV'de yayınlanan sabah magazin programı Söylemezsem Olmaz'da Ece Erken'in sözleri güne damga vurdu. Ece Erken, Yemekteyiz yarışmacısı Yasin Obuz'un kendisine ağır küfürler ettiğini ifade ederek, "Daha önce programlardan çıkan ünlüleri konuşmuştuk. Taner Tolga Tarlacı da bunlardan biriydi. Bir video paylaşmış ve bize sallamış, sallamış, sallamış... Altına da bir yorum yazılmış ki ne yorum. Burada değil, kamera arkasında bile söyleyemeyeceğim cinsten. O kadar edepsiz ve terbiyesiz. Avukatım ortaya çıkardı. Şu anda Yemekteyiz'de yarışan Yasin Obuz isimli kişi. Bana küfreden kişi... Yemekteyiz ekibine sesleniyorum. Yarışmacıların herhangi bir hesabına bakmıyor musunuz bu programa katılırken... Bu insanları nasıl izleyicilere sunuyorsunuz. Acun sana da sesleniyorum." dedi.

YEMEKTEYİZ YARIŞMACISI YASİN OBUZ KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz, 29 yaşında. Hacettepe Üniversitesi spor bölümünden mezun olan ve işletmecilik yapan Yasin Obuz’un ailesi Antalya'da yaşıyor. Mehtap Karaördek, Alev Güler, İsmail Altay, Ayla Duymaç’ın evlerine konuk olarak giden Yasin Obuz, dördüncü gününün ev sahipliğini yapacak. Çılgın ve hiperaktif biri olduğunu söyleyen Yasin Obuz’un haftayı nasıl tamamlayacağı şimdiden merak konusu.

ECE ERKEN KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Ece Erken, 11 Mayıs 1978 tarihinde Çorlu’da doğmuştur.Aslen Samsun’ludur. Babası subay olduğundan tayinlerden dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Liseyi İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesinde bitirdi. Babasıyla annesi ayrıldı; Ece Erken, annesiyle Beşiktaş’da Polat Residence’da yaşıyor. Bir abisi var.

Sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs’ta Bayrak Radyo Televizyonunda başladı. Sonra sırasıyla; Ankara’da Radyo Vizyon’da ve Radyo Genç’te çalıştı. Ardından İstanbul’a geldi ve Kral TV’de işe başladı. Kral TV’den sonra ise, Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva’da çalıştı.

Televizyonculuk kariyerine ilk Star Tv’de başladı. Daha sonra, Kanal 6, Number One TV, Genç TV’de çalıştı. 4 yıl Show TV’de program yaptı. Kanal 1′de sunuculuk yaptı. ATV'de “Mavi Şeker” adlı programın sunuculuğunu yaptı. ATV'de Enbe Orkestrası ile birlikte “Enbeyaz Geceler” adlı programın sunuculuğunu yaptı. FOX TV'de "Aç Aç Kazan" adlı programı sundu. 2011 yılında ise Kanaltürk 'te Davut Güloğlu ile “Hayata Gülerken” adlı eğlence programını sundu. Beyaz TV'de yayınlanan “Tatlım Benim” adlı programı sundu.

2000 yılında TGRT kanalında oynayan “Nilgün” dizisinde başrolde oynadı. “Lise Defteri “adlı dizide Nil rolünde oynadı.

Ece Erken, 2012 yılında Ortadoğu'nun en önemli kahve markalarından "Mahmood Coffee"nin yeni reklam yüzü oldu.

Ece Erken, 1 Eylül 2008' tarihinde Tuncer Öztarhan'la evlendi. 2009'da boşandılar. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı.