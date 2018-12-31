Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? 31 Aralık - 4 Ocak

Yarışmacıların yarıştırdığı ekranların sevilen yarışması Yemekteyiz'in bu haftaki yeni yarışmacıları izleyiciler tarafından merak ediliyor .Haftanın sonunda yarışmacılardan ve Onur Büyüktopçu'dan aldığı puanlar sonunda haftanın kazananı oluyor.Haftanın son gününde 10 BİN TL ödül ile haftayı birinci olarak tamamlayan yarışmada bu haftanın yeni yarışmacıları merakla bekleniyor.Peki Yemekteyiz'de bu hafta hangi yarışamacılar oldu? Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları (31 Aralık-4 Ocak ) kimler oldu? İsimleri ne, meslekleri ne? Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları kim? Yemekteyiz'de bu hafta hangi yarışmacılar yarışacak? İşte 31 Aralık- 4 Ocak Yemekteyiz yarışmacıları...

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU 31 Aralık - 4 Ocak 2018

Yemekteyiz programı 4 Ocak günü aşağıdaki haberde yer alan sebep yüzünden yeni bölümü yayınlanmadı. Tekrar bölümünde ise 26 puan ile CAN bey haftanın birincisi olarak 10 bin TL'nin sahibi oldu.

YEMEKTEYİZ'İN SUNUCUSU ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982’de doğdu. İngiltere 'de, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı. Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin adlı filmlerde başrol oynayan Onur Büyüktopçu, en son olarak Kiralık Aşk adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Onur Büyüktopçu oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır. Kaynak: Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları 24-28 Aralık 2018