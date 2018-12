Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi belli oldu - 21 Aralık 2018

TV8'in çok sevilen ve izlenen yarışması Yemekteyiz'de bu hafta Esra Hanım, Ümran bey, Azize hanım,Bora bey ve Mehtap hanım yarışıyor. 21 Aralık cuma günü yarışmacıların Onur Büyüktopçu'da puanlarını açıklamasının ardından haftanın birincisi belli olacak.Tansiyonun yüksek olduğu bu hafta Yemekteyiz'de kim birinci oldu. Birincinin belirleneceği final gününde hangi yarışmacının ödülü alacağı izleyiciler tarafından merak edliyor. Peki haftanın finalinde bugün kim birinci oldu? 21 Aralık Yemekteyiz birincisi kim oldu? Yemekteyizde büyük ödülün sahibi kim oldu? Hangi yarışmacı kaç puan aldı? Haftanın birincisi kaç puan oldu? Onur Büyüktopçu haftanın birincisine kaç puan verdi? 21 Kasım Yemekteyiz yarışmasının birincisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

YEMEKTEYİZ 'DE BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz'in bu haftaki şampiyonu 23 puan ile MEHTAP hanım olarak 10 bin liranın sahibi oldu.

GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI? 14 ARALIK 2018

Yemekteyiz'de haftanın finalinde sonuçlar açıklandı. Nazmiye Hanım 26 puanla haftanın birincisi oldu.Haftanın beş günü farklı birine konuk olan yarışmacılar bu hafta 5 ayrı yarışmacının evine konuk oldu.

Bu haftanın yarışmacıları Pakize Baş, Burak Bakkal, Nazmiye Akkömür, Yavuz Azap ve Figen Yücetepe sırasıyla yemek konusundaki marifetlerini ortaya koymaya çalıştılar.

Yemekteyiz haftanın finalinde bu hafta yarışmacılar kendi verdikleri puanların yanında sunucu Onur Büyüktopçu'nun oyları ile yeniden şekillendi. Haftanın finalinde Yavuz Bey ve Pakize arasında bir hafta boyunca yaşanan gerilim haftanın finalinde bir kat daha arttı.

YEMEKTEYİZ'İN FORMATI NEDİR?

Hafta içi her gün yayınlanacak olan programın formatı eski konseptiyle hemen hemen aynı olacak. Her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm marifetlerini konuşturacak. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar.

Fakat bu anlattığımız kadar sade bir program olamayacak. 2008 yılında başlayan macerasına 2014 yılında kadar devam eden programda ne kavgalar ne tartışmalar gördük. Çeşitli sürprizlerle konuklarını memnun edip puan toplamaya çalışan yarışmacıların eğlence dolu anlarına da şahitlik ettik.

Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan programın en büyük sürprizi hiç tartışmasız Onur Büyüktopçu. Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Koriş karakteriyle izleyenlerin beğenisini kazanan Onur Büyüktopçu eğlenceli sunumuyla yarışmaya renk katacak.

Geçtiğimiz sezon yayınlanan yarışma programının bir sunucusu yoktu. Fakat yeni formatta programı Onur Büyüktopçu sunacak