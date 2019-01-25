Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi kim oldu? 25 Ocak 2019

TV8'in çok sevilen ve izlenen yarışması Yemekteyiz'de bu hafta Murat Bayram, Esra Sakızcı, Şevin Yılmaz, Gülten Demir ve Mert Görcük yarışıyor. Son gün yarışmacısının yarışmasının ardından birbirine yakın puanlar alan yarışmacıların Onur Büyüktopçu da puanlarını açıklamasının ardından haftanın birincisi belli olacak. Birincinin belirleneceği final gününde hangi yarışmacının ödülü alacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki haftanın finalinde bugün kim birinci oldu? 25 Ocak Yemekteyiz birincisi kim oldu? Yemekteyiz'de büyük ödülün sahibi kim oldu? Yemekteyiz'in bu haftaki şampiyonu kim? Haftanın birincisi kaç puan aldı? Onur Büyüktopçu haftanın birincisine kaç puan verdi? 25 Ocak Yemekteyiz yarışmasının birincisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

YEMEKTEYİZ 'DE BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU? 25 OCAK 2019

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması Yemekteyiz yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Hafta içi her gün yayınlanan Yemekteyiz, Cuma akşamları final bölümü ile ekrana geliyor.

Tüm haftanın puanlarına göre Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki birincisi bugün açıklanacak ve 10 bin TL'nin sahibi olacak. Birinci yarışmacı açıklandıktan sonra haberimizde bulabilirsiniz.

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 21-25 OCAK 2019

MURAT BAYRAM KİMDİR?

Aslen 39 yaşında, Karadenizli, bir doğa aşığı. Muhabir ve radyocu. Boksla uğraşmaktadır.



ESRA SAKIZCI KİMDİR?

Yemekteyiz'in 22 Ocak tarihli ikinci yarışmacısı Şevin Yılmaz Aşçı. 28 yaşında



ŞEVİN YILMAZ KİMDİR?

Gaziantepli, yönetici asistanı bekar.



GÜLTEN DEMİR KİMDİR?

Tekstilci 27 yıllık evli. 2 Çocuk annesi. Kastamonulu



MERT GÖRCÜK KİMDİR?

24 yaşında, İstanbullu. Aşçılık eğitimi alıyor.





YEMEKTEYİZ'İN SUNUCUSU ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982’de doğdu. İngiltere 'de, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı. Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin adlı filmlerde başrol oynayan Onur Büyüktopçu, en son olarak Kiralık Aşk adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Onur Büyüktopçu oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.