Yemekteyiz'in bu haftaki şampiyonu belli oldu 11 Ocak 2019

TV8'in çok sevilen ve izlenen yarışması Yemekteyiz'de bu hafta Dimitra hanım, Gökçe hanım, Yılmaz Bey, İclal hanım ve Hasan Mert bey yarışıyor. Son gün yarışmacısı Yılmaz Beyin yarışmasının ardından birbirine yakın puanlar alan yarışmacıların Onur Büyüktopçu'da puanlarını açıklamasının ardından haftanın birincisi belli olacak. Birincinin belirleneceği final gününde hangi yarışmacının ödülü alacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki haftanın finalinde bugün kim birinci oldu? 11 Ocak Yemekteyiz birincisi kim oldu? Yemekteyiz'de büyük ödülün sahibi kim oldu? Yemekteyiz'in bu haftaki şampiyonu kim? Haftanın birincisi kaç puan aldı? Onur Büyüktopçu haftanın birincisine kaç puan verdi? 11 Ocak Yemekteyiz yarışmasının birincisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

YEMEKTEYİZ 'DE BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU? 11 OCAK

Yemekteyiz'in bu haftaki şampiyonu ... puan ile ... olarak 10 bin TL ödülün sahibi oldu...

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMDİR? 7-11 OCAK

1. GÜN YARIŞMACISI: DİMİTRA İÇYÜZ KİMDİR?

İlk gün yarışmacısı Dimitra İçyüz’dü. 58 yaşında, Ankaralı bir ev hanımı olan Dimitra İçyüz, 41 yıllık evli ve 2 çocuk annesi. Uzun yıllar restoran işleten Dimitra hanım daha sonra kendisini çocuklarına adamış. Dobra ve eğlenceli bir yapısı var. Dimitri Hanım’ın menüsü gelen olarak düşük puanlar aldı ve çok eleştirildi.

Dimitra Hanım’ın menüsünde; Muradiye çorbası, ıspanaklı çıtır börek, avakado salatası, püreli dana rosto, basmatı pilav ve tatlı olarak da gelin pastası yer aldı.

2. GÜN YARIŞMACISI GÖKÇE GÜLER KİMDİR?

2. gün yarışmacısı ise Gökçe Güler oldu. 24 yaşında ve fizyoterapist olan Güler, aslen Makedonyalı ve 2 aylık evli. Eşi ile birlikte aynı hastanede çalışıyorlar.

3. GÜN YARIŞMACISI HASAN MERT TÜYSÜZ KİMDİR?

3. gün yarışmacısı ise Hasan Mert Tüysüz yarışacak. Hasan Bey bekar. Aslen Giresunlu ve ailesiyle birlikte yaşıyor. 23 yaşındaki Hasan Bey kendi mağazasında çalışıyor.

4. GÜN YARIŞMACISI İCLAL ASLAN KİMDİR?

4. gün İclal Aslan yarışacak. İclal Hanım 40 yaşında. Şanlıurfalı ve 20 yıllık evli ve 2 çocuğu var. Esnaflık yapan İclal çiğ köfte dükkanı işletiyor. Doğrucu olduğunu söylüyor.

5. GÜN YARIŞMACISI YILMAZ KARADAŞ KİMDİR?

Cuma günü yarışacak olan 5. gün yarışmacısı ise Yılmaz Karadaş. 46 yaşındaki Yılmaz Bey apartman görevlisi olarak çalışıyor. Aslen Zonguldaklı olan yarışmacı 30 yıllık evli ve 2 çocuk babası. Boş zamanlarında örgü örmeyi ve canı sıkılınca zil takıp oynamayı seviyor

YEMEKTEYİZ'İN FORMATI NEDİR?

Hafta içi her gün yayınlanacak olan programın formatı eski konseptiyle hemen hemen aynı olacak. Her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm marifetlerini konuşturacak. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar.

Fakat bu anlattığımız kadar sade bir program olamayacak. 2008 yılında başlayan macerasına 2014 yılında kadar devam eden programda ne kavgalar ne tartışmalar gördük. Çeşitli sürprizlerle konuklarını memnun edip puan toplamaya çalışan yarışmacıların eğlence dolu anlarına da şahitlik ettik.

Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan programın en büyük sürprizi hiç tartışmasız Onur Büyüktopçu. Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Koriş karakteriyle izleyenlerin beğenisini kazanan Onur Büyüktopçu eğlenceli sunumuyla yarışmaya renk katacak.

Geçtiğimiz sezon yayınlanan yarışma programının bir sunucusu yoktu. Fakat yeni formatta programı Onur Büyüktopçu sunacak