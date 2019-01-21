Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları 21 -25 Ocak 2019

Yarışmacıların yarıştırdığı ekranların sevilen yarışması Yemekteyiz'in bu haftaki yeni yarışmacıları izleyiciler tarafından merak ediliyor .Haftanın sonunda yarışmacılardan ve Onur Büyüktopçu'dan aldığı puanlar sonunda haftanın kazananı oluyor.Haftanın son gününde 10 BİN TL ödül ile haftayı birinci olarak tamamlayan yarışmada bu haftanın yeni yarışmacıları merakla bekleniyor.Peki Yemekteyiz'de bu hafta hangi yarışamacılar oldu? Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları (21 Ocak -25 Ocak ) kimler oldu? İsimleri ne, meslekleri ne? Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları kim? Yemekteyiz'de bu hafta hangi yarışmacılar yarışacak? İşte 21 Ocak - 25 Ocak Yemekteyiz yarışmacıları...



YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 21-25 OCAK 2019

MURAT BAYRAM KİMDİR?

Aslen 39 yaşında, Karadenizli, bir doğa aşığı. Muhabir ve radyocu. Boksla uğraşmaktadır.



ESRA SAKIZCI KİMDİR?

Yemekteyiz'in 22 Ocak tarihli ikinci yarışmacısı Şevin Yılmaz Aşçı. 28 yaşında



ŞEVİN YILMAZ KİMDİR?

Gaziantepli, yönetici asistanı bekar.



GÜLTEN DEMİR KİMDİR?

Tekstilci 27 yıllık evli. 2 Çocuk annesi. Kastamonulu



MERT GÖRCÜK KİMDİR?

24 yaşında, İstanbullu. Aşçılık eğitimi alıyor.





YEMEKTEYİZ'İN SUNUCUSU ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982’de doğdu. İngiltere 'de, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı. Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin adlı filmlerde başrol oynayan Onur Büyüktopçu, en son olarak Kiralık Aşk adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Onur Büyüktopçu oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.

