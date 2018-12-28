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  3. Yemekteyiz'in bugünkü birincisi kim oldu? 28 Aralık 2018

Yemekteyiz'in bugünkü birincisi kim oldu? 28 Aralık 2018

Onur Büyüktopçu'nun sunduğu kıyasıya rekabetin olduğu yarışmada bu hafta birincinin kim olacağı merakla bekleniyor. Ekranların sevilen yarışması Yemekteyiz haftanın son günü final bölümü ile ekranlara geldi.Peki bu hafta yemekteyizin birincisi kim oldu? 28 Aralık Yemekteyiz birincisi hangi yarışmacı oldu?

Yemekteyiz'in bugünkü birincisi kim oldu? 28 Aralık 2018

 TV8'in çok sevilen ve izlenen yarışması Yemekteyiz'de bu hafta merve Hanım ,Gülüzar hanım,Abdulkadır bey ,Fatma hanım, ve Hatice hanım yarışıyor. Son gün yarışmacısı Necmettin beyin yarışmasının ardından yarışmacıların Onur Büyüktopçu'da puanlarını açıklamasının ardından haftanın birincisi belli olacak.Tansiyonun yüksek olduğu bu hafta Yemekteyiz'de kim birinci oldu. Birincinin belirleneceği final gününde hangi yarışmacının ödülü alacağı izleyiciler tarafından merak edliyor. Peki haftanın finalinde bugün kim birinci oldu? 28 Aralık Yemekteyiz birincisi kim oldu? Yemekteyizde büyük ödülün sahibi kim oldu? Hangi yarışmacı kaç puan aldı? Haftanın birincisi kaç puan oldu? Onur Büyüktopçu haftanın birincisine kaç puan verdi? 28 Aralık Yemekteyiz yarışmasının birincisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

YEMEKTEYİZ 'DE BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın birincisi birincisi belli olur olmaz sizlerle paylaşacağız.

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 24-28 Aralık 2018

1.GÜN YARIŞMACISI MERVE ÇAKIR

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Merve Çakır 18 yaşında. Yemek yemeyi de yapmayı da çok seviyor.
 

2.GÜN YARIŞMACISI GÜLÜZAR AYAN

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3.GÜN YARIŞMACISI ABDÜLKAD.R ŞEREFLİOĞLU

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3 çocuk babası. Aslen Kayserili. Tekstil işiyle uğraşıyor.

4.GÜN YARIŞMACISI FATMA KAPLAN

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73 yaşında 45 yıllık evli dekoratör.

5.GÜN YARIŞMACISI HATİCE BEYZA BULUT

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