Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, Husileri barıştan yana olmamakla suçladı

RİYAD (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, hükümete karşı savaşan İran destekli Husileri, barıştan yana olmamak ve Stockholm Anlaşması'ndan doğan sorumluluklarını yerine getirmemekle suçladı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Hadi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki makamında İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'yi kabul etti.

Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Hadi, "Hükümetimiz, Stockholm Anlaşması'nın maddelerinin uygulanması konusunda üzerine düşeni yapıyor. Ancak, milisler (Husiler) anlaşmanın imzalanmasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen gerekeni yapmıyor. dedi.

Husileri işaret ederek "Darbecilerin barışa niyeti yok." diyen Hadi, hükümetin barışın sağlanması konusunda kararlı olduğunu ve bu konuda gerektiğinde taviz verdiğini vurguladı.

Husileri hükümet güçlerine savaş açmakla suçlayan Hadi, çatışmaların Marib, Cevf, Taiz ve Beyda vilayetlerinde yoğunlaştığını sözlerine ekledi.

- Stockholm Anlaşması



Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.



Hudeyde vilayeti ve limanlarına ilişkin konuların merkeze alındığı Stockholm Anlaşması'nın uygulanmasında ihtilaflar yaşanırken, yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç alınamamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA