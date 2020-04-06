Yemen hükümeti, BM'den Husilerin hapishane saldırısını kınamasını istedi

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler'den (BM), Husilerin, ülkenin güneyindeki Taiz ilinde bulunan merkez hapishaneye düzenlediği saldırıyı kınamasını istedi.

Yemen Cumhurbaşkanı Danışmanı Abdulmelik el-Mihlafi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ve BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e hitaben, "Yemen halkı, Husi milislerin Taiz'deki merkez hapishaneye saldırarak işlediği suç karşısında tavır almanızı bekliyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani de Twitter hesabından İran'ın paralı askerleri olarak tanımladığı Husilerin işlediği çirkin suçu kınadığını belirtti.

Söz konusu saldırının, Husi milislerin günlük cinayet silsilesinin bir devamı olduğunu belirten İryani, BM ve uluslararası camiaya, ateşkes çağrılarının yapıldığı bir zamanda gerçekleşen saldırıyı kınama çağrısı yaptı.

Taiz Halk Sağlığı ve Nüfus Müdürlüğü Genel Müdürü Abdurrahim es-Samii, Taiz ilinde bulunan merkez hapishaneye Husiler tarafından düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kadının öldüğünü, 28'inin yaralandığını duyurmuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 25 Mart'ta Yemen'de çatışan taraflara Kovid-19'un yayılması ihtimaline karşılık tüm saldırıları durdurma çağrısı yapmıştı. Yemen hükümeti ile Husiler de ateşkes çağrısına olumlu yanıt vermişti.

Kaynak: AA