Yemen hükümeti koronavirüs nedeniyle Aden'i "salgın bölgesi" ilan etti

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'i yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve diğer salgın hastalılar nedeniyle "salgın bölgesi" ilan etti.

Hükümete bağlı SABA ajansının haberine göre, Kovid-19 ile Mücadele Yüksek Acil Durum Komitesi, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Aden'de Kovid-19 nedeniyle 4 kişin hayatını kaybetmesi ve 35 kişide virüs tespit edilmesinin yanı sıra yaşanan sel felaketi sonrası baş gösteren salgın hastalıklar ele alındı.

- Kovid-19 ve salgın hastalıklara karşı destek çağrısı

Toplantıda alınan kararlar çerçevesinde söz konusu hastalıklar nedeniyle Aden "salgın bölgesi" ilan edilerek, uluslararası toplum ve sağlık kuruluşlarının yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) Kovid-19 ve diğer salgın hastalıklarla mücadelesinde "Yemen'e destek" verilmesi çağrısı yapıldı.

Ülkede son verilere göre Kovid-19 nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, çoğu Aden'de olmak üzere 51 vaka tespit edildi.

Yemen hükümeti, geçen ay Aden'i selin yol açtığı can kaybı ve hasar nedeniyle "felaket bölgesi" ilan etmişti.

Başbakan Abdulmelik de Twitter hesabından, "Kardeş ve dost ülkeler ile yardım kuruluşlarını, bu felaketle mücadelede bize destek olmaya çağırıyoruz." paylaşımında bulunmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) geçen ağustos ayında kenti ele geçirmesinden bu yana devlet kurumları ve birimlerinin faaliyetlerinin felç olduğuna işaret eden Abdulmelik, bu durumun, sel gibi olağanüstü durumlar karşısında kenti daha da zayıflattığını belirtmişti.

- Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 5 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemedeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.





Kaynak: AA