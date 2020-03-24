Yemen ordusu Husilere ait 2 İHA'yı düşürdü

İSTANBUL (AA) - Yemen ordusu, ülkenin doğusundaki Marib ilinde Husilere ait 2 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetler Basın Merkezi Müdür Yardımcısı Salih el-Katibi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilere ait 2 İHA'nın Marib ilinin Survah ilçesinde askeri mevzileri fotoğraflamaya çalıştığı sırada düşürüldüğünü söyledi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.





Kaynak: AA