Yemen ordusu, "isyancı askerlerin" ele geçirdiği Sokotra Havaalanı'nda kontrolü sağladı

ADEN (AA) - Yemen ordusu, "isyancı askerlerin" ele geçirdiği Sokotra adasındaki havaalanını kontrol altına aldı.



Yemen ordusundaki askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, ordu, kapsamlı bir operasyonun ardından isyancı askerlerin 2 gün önce ele geçirdiği Sokotra Havaalanı'nda kontrolü sağladı.



Havaalanında tüm giriş çıkışların ordunun kontrolünde olduğu belirtildi.



Yemen Ordusu 1. Deniz Piyade Tugay Komutanlığından 16 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, "Havaalanının batı cephesini ve silah depolarını korumakla görevli askerlerin isyanı sonucu Sokotra Havaalanı ile tugayın ana silah depoları kontrolden çıkmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.



Sokotra vilayetindeki 3 askeri birlik, 14 Nisan'da bağlı oldukları hükümet güçlerinden ayrıldıklarını ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) tabi olduklarını duyurmuştu.



- Sokotra'da BAE destekli isyanlar



Yemen hükümeti, bir süredir 6 adadan oluşan Sokotra vilayetinde BAE destekli ayrılıkçı hareketleri hükümete karşı isyan girişiminde bulunmakla suçluyor.



GGK'ye bağlı silahlı gruplar, Ekim 2019'da Sokotra'yı ele geçirmek amacıyla başarısız bir darbe girişiminde bulunmuştu.



BAE'ye bağlı milisler, 15 Aralık 2019'da da Sokotra Havaalanı'na baskın düzenleyerek bazı kişileri kaçırmıştı.

Kaynak: AA