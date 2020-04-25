Yemen ordusu Marib'te Husilere ait 3 askeri birliği yok ettiğini duyurdu

YEMEN (AA) - Yemen ordusu, Marib vilayetindeki Husilere ait 3 askeri birliği yok ettiğini duyurdu.

Ülkenin doğusundaki Marib vilayeti Survah cephesi komutanı Tuğgeneral Ahmed Ebu Usba, orduya ait Semtembernet haber sitesine yaptığı açıklamada, geçen günlerde, İran destekli Husilerin büyük çaplı saldırılarının Yemen ordusu tarafından püskürtüldüğünü, karşı tarafın ağır can kaybı verdiğini ve askeri teçhizatlarının büyük hasara uğratıldığını söyledi.

Survah cephesinde saldırı hazırlığı yapan Husi milislere ait 3 büyük birliğin yok edildiğini belirten Usba, Marib vilayeti güzergahını ele geçirmek üzere Husilerin yaklaşık iki aydır hazırlık yaptıklarına dikkat çekti.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ülkede petrol merkezlerinden sayılan Marib vilayetinin büyük kısmı, Yemen ordusunun kontrolünde bulunuyor. Vilayetteki bazı noktaları elinde tutan Husiler, kontrol alanlarını genişletmek için çaba göstermeye devam ediyor.

Kaynak: AA