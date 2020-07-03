Yemen ve Ürdün'de koronavirüs kaynaklı can kayıpları arttı

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi'nden koronavirüs salgını ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi'nden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) 10 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 19 yeni vaka tespit edildiği, 23 kişinin iyileştiği belirtildi.

Böylece koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 335'e, vaka sayısının da 1240'a çıktığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, iyileşen sayısının ise 536'ya ulaştığı belirtildi.

ÜRDÜN SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ürdün Sağlık Bakanlığı da ülkede 1 kişinin daha Kovid-19'dan öldüğünü ve virüs kaynaklı can kaybının 10'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, toplam vaka sayısının 1147, iyileşen sayısının 897 olduğunu yineledi.