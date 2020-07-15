Yemen'de BAE destekli güçler ile hükümet güçleri arasında çatışma

İSTANBUL (AA) - Yemen'in Ebyen ilinde varılan ateşkese rağmen, hükümet ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler arasında çatışma çıktı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 24 Haziran'da ateşkes ilan etmesine ve 2 gün sonra Ebyen'e kapsamlı ateşkes için gözlemciler göndermesine rağmen ateşkes ihlalleri aralıklarla devam etti.

Taraflar arasındaki arabulucu heyetin üyelerinden ismini vermek istemeyen bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ebyen'in merkezi Zencibar kentinin kuzey ve doğusundaki Şeyh Salim, Er-Ramle ve Et-Tariyye bölgelerinde hükümet güçleri ile GGK arasında şiddetli çatışmaların çıktığını söyledi.

Tarafların çatışmalarda birbirine havan topu ve roketlerle saldırdığını belirten kaynak, yaklaşık 2 saat süren çatışmalarda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

GGK'nın Ebyen'deki güçlerinin sözcüsü Muhammed en-Nakib de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin Ebyen cephesinde GGK mevzilerine çeşitli silahlarla saldırdığını iddia etti.

Hükümet güçlerinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, 24 Haziran'da kapsamlı ateşkes için Ebyen'e gözlemciler göndermesinden sonra 27 Haziran'da tarafların ateşkese vardığı duyurulmuştu.



Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan'ın, GGK'nın isyanını sona erdirmek için yürüttüğü çalışmanın başarılı olması adına Yemen ordusuna Ebyen'de ateşkese uyma talimatı vermişti.



Yemen'in geçici başkenti Aden'in doğusunda yer alan Ebyen kenti, Aden'in yanı sıra stratejik Sokotra Adası ile güneydeki diğer bazı bölgeleri ele geçiren ve güney kesimin doğusuna ilerlemek isteyen BAE destekli GGK unsurları ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden hükümete bağlı güçler arasında haftalardır yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyordu.

Kaynak: AA