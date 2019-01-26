Yemen’de Husiler bir mülteci kampını bombaladı, 7 ölü, 30 yaralı

Husiler, Haraz yerleşim biriminde yaşayan sığınmacı kampını güdümlü füzeyle bombalarken kampta aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 7 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı.

Husiler, Yemen'de evlerini terk ederek, Hacceh bölgesinin Haraz yerleşim biriminde yaşayan sığınmacı kampını güdümlü füze ile bombaladı. Kampta aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 7 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı. Haraz'ın çatışmaların meydana geldiği bölgeye 15 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

Yemen askeri kaynaklar, Husilerin, Hudeyde'deki un değirmenlerini ve buğday silolarını da bombaladığını, siloların büyük oranda tahrip olduğunu söyledi.

Resmi Yemen haber ajansına göre, Husi milisleri, Birleşmiş Milletler tarafından gelecek cuma Sana ve kıyı şehirlerine yapacağı gıda yardımını engellemek için yaptığı öne sürüldü.

Kaynak: İHA