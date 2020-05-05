Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgede ilk Kovid-19 vakası kayda geçti

SANA (AA) - Yemen'de Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ve can kaybı kaydedilirken, ülkede virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı.

Sözde Husi hükümetinin Sağlık Bakanı Taha el-Mutevekkil, Husilere ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Sana'daki bir otelde ölü bulunan Somalili bir göçmene yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Mutevekkil, virüs sebebiyle yaşamını yitirdiği belirlenen söz konusu kişide ayrıca böbrek yetmezliği ve karaciğer iltihabı gibi kronik hastalıklara da rastlandığını aktardı.

Bu arada, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Husiler Zamar ilinde Kovid-19 vakaları olduğu söylenen bir köyü karantinaya aldı.

Meyfa Ans ilçesine bağlı El-Husul köyüne çok sayıda milis gönderen Husilerin köye giriş çıkışı yasakladığı, ancak köyde kaç kişide virüs olduğu yönünde herhangi bir bilgi bulunmadığı aktarıldı.

- Toplam can kaybı 4'ye yükseldi

Yemen hükümetine bağlı Kovid-19 ile Mücadele Yüksek Acil Durum Komitesinden yapılan yazılı açıklamada ise bir kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği ve can kaybının 3'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca 8 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece toplam vaka sayısının 21'e ulaştığı ifade edildi.

Husilerin açıklamasıyla birlikte Yemen'de Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 4'e, vaka sayısı 22'ye çıkmış oldu.





Kaynak: AA