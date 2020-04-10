Yemen'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
Vakanın tespit edildiği Hadramevt ilinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Birleşik Arap Emirlikleri'nde de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
HADRAMEVT (AA) - Yemen hükümeti, ülkede ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.
Hükümete bağlı Koronavirüsle Mücadele Yüksek Ulusal Komitesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede ilk Kovid-19 vakasının Hadramevt ilinde tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, hastanın durumunun stabil olduğu, tıbbi destek sağlandığı ve ilgili birimlerin gerekli önlemleri aldığı kaydedildi.
- Hadramevt'te sokağa çıkma yasağı
Koronavirüsün yayılmasını önleme kapsamında Hadramevt Valiliği de sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Valilik tarafından yayımlanan genelgede, ilçelerdeki tüm güvenlik birimlerinin Kovid-19'la ilgili gerekli önlemleri almaları istendi.
Genelge uyarınca ayrıca Hadramevt ilindeki Eş-Şahr Limanı'nda çalışanların tamamı iki hafta evlerinde karantinaya alınacak.
Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptıkları açıklamada, güvenlik güçlerinin sabah saatlerinden itibaren kentte sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladığını belirtti.
- BAE'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ölenlerin sayısının 14'e yükseldiği kaydedildi.
Son iki günde yapılan 40 bin test sonucunda 331 kişide Kovid-19 tespit edildiği ve ülkede toplam vaka sayısının 2 bin 990'a yükseldiği aktarılan açıklamada, virüse yakalananlardan şu ana kadar toplam 268 kişinin iyileştiği ifade edildi.
Kaynak: AA
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