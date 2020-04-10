Yemen'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

HADRAMEVT (AA) - Yemen hükümeti, ülkede ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.



Hükümete bağlı Koronavirüsle Mücadele Yüksek Ulusal Komitesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede ilk Kovid-19 vakasının Hadramevt ilinde tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, hastanın durumunun stabil olduğu, tıbbi destek sağlandığı ve ilgili birimlerin gerekli önlemleri aldığı kaydedildi.



- Hadramevt'te sokağa çıkma yasağı



Koronavirüsün yayılmasını önleme kapsamında Hadramevt Valiliği de sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Valilik tarafından yayımlanan genelgede, ilçelerdeki tüm güvenlik birimlerinin Kovid-19'la ilgili gerekli önlemleri almaları istendi.



Genelge uyarınca ayrıca Hadramevt ilindeki Eş-Şahr Limanı'nda çalışanların tamamı iki hafta evlerinde karantinaya alınacak.



Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptıkları açıklamada, güvenlik güçlerinin sabah saatlerinden itibaren kentte sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladığını belirtti.



- BAE'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 14'e yükseldi



Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ölenlerin sayısının 14'e yükseldiği kaydedildi.



Son iki günde yapılan 40 bin test sonucunda 331 kişide Kovid-19 tespit edildiği ve ülkede toplam vaka sayısının 2 bin 990'a yükseldiği aktarılan açıklamada, virüse yakalananlardan şu ana kadar toplam 268 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: AA