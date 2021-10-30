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  3. Yemen'de sivil yerleşim alanına roketle saldırdılar! 3 çocuk yaşamını yitirdi!

Yemen'de sivil yerleşim alanına roketle saldırdılar! 3 çocuk yaşamını yitirdi!

Yemen'in güneybatısındaki Taiz ilinde yerleşim alanına roketli saldırı düzenlenmesi sonucunda aynı aileden 3 çocuk yaşamını yitirdi.

Yemen'de sivil yerleşim alanına roketle saldırdılar! 3 çocuk yaşamını yitirdi!

Hükümet birliklerinin kontrolündeki Taiz'in El-Kemeb Mahallesi'nde sivil yerleşim alanına roketli saldırı düzenlendi.

Roketin çocukların sokakta oynadığı alana isabet etmesi sonucu aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti, 2'si ağır bazı çocuklar da yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren tarafa ilişkin bilgi paylaşılmazken, sosyal medyada roketin İran destekli Husiler tarafından atıldığı ifade edildi.

Husilerden olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
 

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