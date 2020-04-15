Yemen'de tarafların anlaşmazlıkları tutukluların serbest kalma ümidini azaltıyor

ADEN (AA) - AZİZ EL-AHMEDİ- Yemen'de hükümet ile Husilerin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde "esir değişimi" konusunda anlaşmaya varmalarının üzerinden bir buçuk aydan fazla süre geçmesine rağmen anlaşma hala uygulamaya konulamadı.

Ülkede çatışan tarafların temsilcileri, 2018'de varılan Stockholm Anlaşması'nın bir parçası olan esir takası konusunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeleri çerçevesinde üçüncü kez BM himayesinde esir takası anlaşmasının uygulanması gündemiyle 10 Şubat'ta Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, "Büyük çaplı esir takasına giriş" olarak nitelendirdiği anlaşmanın ilk aşamasında her iki taraftan da yaklaşık 1420, diğer aşamalarda ise 10 binden fazla olduğu tahmin edilen tüm esirlerin takas edilmesini öngörüyordu.

BM kaynaklarına göre, anlaşma Suudi Arabistanlı ve Sudanlı askerlerin yanı sıra Husilerce alıkonulan dört üst düzey isim olan Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin kardeşi Nasır Mansur Hadi, Islah Partisi'nin önde gelen isimlerinden Muhammed Kahtan ve üst düzey komutanlar Mahmud es-Sabihi ile Faysak Receb'den birinin de serbest bırakılmasını kapsıyor.

Amman görüşmelerinde, taraflar esir takasındaki yeni aşamalar üzerine gelecekte toplantılar düzenlemeyi kabul etse de kararlaştırılan takastaki çıkmazlar ve karşılıklı suçlamalar, BM temsilcisinin tarafları müzakere masasına geri getirmesini daha da zorlaştırmış durumda.

- Husiler, hükümeti "anlaşmanın uygulanmasını geciktirmekle" suçluyor

Husilere bağlı Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, birkaç gün önce hükümeti esir değişimi anlaşmasının uygulanmasını geciktirmek ve engellemekle suçlamıştı.

Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Üyesi Muhammed Ali el-Husi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ürdün'de varılan anlaşmaya göre esir takasına hazır olduklarını duyurdu.

Husi, "Eğer Kovid-19 konusunda bir şeyler yapmakta ciddilerse, neden serbest bırakılmaları kararlaştırılan mahkumlar serbest bırakılmadı?" ifadelerini kullandı.

- Hükümet, Husileri "esir dosyalarının güvenilirliğini zedelemekle" suçluyor

Hükümete bağlı Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Üyesi Macid Fedail ise Yemen resmi ajansı SABA'ya 10 Nisan'da yaptığı açıklamada, Amman'da yürütülen son müzakere turunda kararlaştırılan, başlangıçta 1420 kişiden başlayarak tüm tutukluların serbest bırakılması ilkesine bağlı olduğunu söyledi.

Husilerin sahte isimler veya kayıp kişileri listeye ekleyerek esirler dosyasını manipüle ettiğini savunan Fedail, Husilerin ayrıca siyasi istismara yönelerek takasın önüne engeller koyduğunu kaydetti.

Fedail, BM temsilcisini, yaralılar, hastalar, yaşlılar, gazeteciler ve BM Güvenlik Konseyi kararı kapsamındaki dört kişinin dahil olduğu tüm esirleri derhal serbest bırakmaları için Husilere baskı yapmaya çağırdı.

Esir takası anlaşmasının uygulanması konusundaki karşılıklı suçlamalar nedeniyle, Yemen hapishanelerinde bulunan tüm tutukluların Kovid-19 önlemleri kapsamında serbest kalacağı yönündeki umutlar da giderek azalıyor.

Kaynak: AA