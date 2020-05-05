Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi, güneyin "kurtuluşunda" ısrarcı

ADEN (AA) - Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), güneyin kurtuluşu konusundaki ısrarcı tavrını yineledi.

Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan eden GGK Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, Konseyin 3. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada, "Güney halkı 3 yıl önce çıktığı yolda ulusal görevini yerine getirmeye devam ediyor. Bu bağlamda, güneyin kurtuluşu ve yasal bir hak olarak tam egemenliğe sahip bir vatan inşası için çalışacağız." dedi.

Zubeydi, GGK'nin 25 Nisan'da özerklik ilan etmesindeki başlıca sebebin, hükümetin, Riyad Anlaşması'nın uygulanmasına mani olması ve halkın ihtiyaçlarını karşılama konusunda kasıtlı olarak hiçbir rol oynamaması olduğunu belirtti.

Hükümeti, güney halkını topluca cezalandırma ve kamu kurumları ile temel hizmet sektörlerinin çalışmasına engel olmakla suçlayan Zubeydi, "Güneyin 30 yıldır maruz kaldığı sistematik yıkım, burada herhangi bir gelişme olmasına engel olmuştur. Bu, başka hiçbir ülke halkının yaşamadığı dramatik bir tecrübedir." ifadesini kullandı.

Hükümeti, "savaş pusulasını Sana'dan Aden'e çevirmeye çalışmakla" suçlayan Zubeydi, Yemen'de barışın önündeki engelin, siyasi tarafların, güneyin durumunu görmezden gelme ve sesini bastırmaya çalışmak olduğunu kaydetti.

Zubeydi, Riyad Anlaşması'nın amacının bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak olduğunu ancak bunun "Müslüman Kardeşler (İhvan) tarafından yönetilen Yemen hükümetinin" hoşuna gitmediğini öne sürdü.

Güneyin geçen yıl ortasından bu yana ekonomik, güvenlik ve askeri bakımdan sıkıntılar yaşadığını ve yüzlerce kişinin bu süreçte hayatını kaybettiğini belirten Zubeydi, uluslararası topluma ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede GGK'ye yardım etme çağrısında bulundu.

Yemen'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 12'ye ulaşmıştı.

BAE destekli Konsey, 25 Nisan'da Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan etmişti. İlanın ardından Konsey, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun "Aden'in sözde özerklik ilanı öncesindeki duruma dönmesi" ve Riyad Anlaşması'nın uygulamaya geçilmesinin zorunlu olduğu çağrısını memnuniyetle karşılamıştı.

- Riyad Anlaşması



BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanmasına başlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi temeller üzerine bir anlaşmaya imza atılmıştı. Atılan imzalara rağmen, özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulamaya konmamıştı.



Yemen hükümetiyle GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeniden bir anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: AA