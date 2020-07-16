Yemen'deki Husiler Cevf'teki saldırıda ölenlerin sayısının 24'e yükseldiğini duyurdu

ADEN (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetine düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 24'e yükseldiğini açıkladı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun internet sitesindeki habere göre, Cevf'e bağlı El-Hazm ilçesine düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 24'e yükseldiği ifade edildi.

Haberde, El-Hazm Hastanesine 8 ceset ile yaralıların, Marib Hastanesine de kadın ve çocuklara ait parçalanmış 16 cesedin nakledildiği bilgisi yer aldı.

Husiler dün, koalisyon güçlerinin Hazm ilçesine yönelik saldırısında 2'si kadın 9 sivilin hayatını kaybettiğini, 5'i çocuk, 2'si kadın 7 sivilin yaralandığını duyurmuştu.

Cevf vilayetinde Yemen hükümetine bağlı ordu güçleri ile Husiler arasında haftalardır çatışmalar yaşanıyor.

Husiler mart başında Cevf iline bağlı Hazm ilçesinin kontrolünü ele geçirmişti. Hükümet güçleri de haziranda yaptıkları açıklamada, stratejik bir ilerleme kaydettiklerini, Hazm ilçesini kuşattıklarını bildirmişti.

Kaynak: AA