Yemen'deki Husiler: Saldırılar ve abluka sona ermeden diyalog mümkün değil

SANA (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, saldırılar sona ermeden ve abluka kaldırılmadan herhangi bir siyasi diyaloğun söz konusu olmayacağını açıkladı.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, diyaloğun sakin ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için Yemen halkının önceliğinin saldırıların durması ve ablukanın kaldırılması olduğunu ifade etti.

Dana önceki deneyimlerde olduğu gibi abluka ve çatışma ortamında gerçekleştirilen diyalogların başarısızlıkla sonuçlandığını kaydeden Abdusselam, "Halkımız, daha önce birkaç kez başarısızlıkla sonuçlanmış bir şeyin tekrarlanmasını kabul etmeyecektir." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 10 Nisan'da "ülkede çözüm için siyasi sürecin yeniden başlatılması adına çatışma taraflarına bazı öneriler gönderdiğini" açıklamıştı.

Griffiths, öneriler arasında, siyasi sürecin acilen yeniden başlatılması, Yemenlilerin sıkıntılarını azaltmak adına ekonomik ve insani önlemler alınması, taraflar arasında güven oluşturulması ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapasitesinin desteklenmesi konularının yer aldığını belirtmişti.

Yemen hükümeti ve Arap koalisyonu daha önce pek çok kez Husileri, ülkede insani ve hukuki durumun kötüleşmesinden sorumlu tutmuştu. Husiler ise ülkedeki insani dramın sebebinin, koalisyon güçlerinin saldırıları ile abluka olduğunu iddia ediyor.

- Yemen'deki tek taraflı ateşkes ve karşılıklı suçlamalar

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kovid-19 salgını nedeniyle Yemen'de 9 Nisan Perşembe gününden itibaren 2 haftalık ateşkes ilan ettiğini açıklamıştı. Koalisyon güçleri, gerek duyulması halinde ateşkes süresinin uzatılabileceğini bildirmişti.

Ancak Yemen'deki çatışma tarafları söz konusu tarihten bu yana yaptıkları açıklamalarda birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Kaynak: AA