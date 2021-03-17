Yemen'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Yemen'in Bayrağı Nasıldır?
Yemen'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Yemen'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Yemen hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Yemen resmî adı ile Yemen Cumhuriyeti, Orta Doğu'da, Umman Denizi, Aden Körfezi ve Kızıldeniz kıyısında, Umman'ın batısında Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan bir ülkedir.Orta Doğu'da bulunan ülkenin kuzeyden Suudi Arabistan ve doğudan Umman olmak üzere iki adet komşusu bulunmaktadır.
Yemen'in Başkenti?
“San’a” şehri Yemen'in başkentidir.
Yemen'in Para Birimi Nedir?
“Yemen Riyali” Yemen'in para birimidir.
Yemen'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Yemen'in telefon alan kodu : + 969
Yemen'in Türkçe Ülke Telaffuzu
Yemen
Yemen'in Türkçe Başkent Telaffuzu
San’a
Yemen'in İngilizce Ülke Telaffuzu
Yemen
Yemen'in İngilizce Başkent Telaffuzu
Sana'a
Yemen'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Ṣan‘ā’
Yemen'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Al-Yaman
Yemen'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Arapça