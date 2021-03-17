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Yemen'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Yemen'in Bayrağı Nasıldır?

Yemen'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Yemen'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Yemen hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Yemen'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Yemen'in Bayrağı Nasıldır?

Yemen resmî adı ile Yemen Cumhuriyeti, Orta Doğu'da, Umman Denizi, Aden Körfezi ve Kızıldeniz kıyısında, Umman'ın batısında Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan bir ülkedir.Orta Doğu'da bulunan ülkenin kuzeyden Suudi Arabistan ve doğudan Umman olmak üzere iki adet komşusu bulunmaktadır.

Yemen'in Başkenti?

“San’a” şehri Yemen'in başkentidir.

Yemen'in Para Birimi Nedir?

“Yemen Riyali” Yemen'in para birimidir.

Yemen'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Yemen'in telefon alan kodu : + 969

Yemen'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Yemen'in Bayrağı Nasıldır?

Yemen'in Türkçe Ülke Telaffuzu

Yemen

Yemen'in Türkçe Başkent Telaffuzu

San’a

Yemen'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Yemen'in Bayrağı Nasıldır?

Yemen'in İngilizce Ülke Telaffuzu

Yemen

Yemen'in İngilizce Başkent Telaffuzu

Sana'a

Yemen'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Ṣan‘ā’

Yemen'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Yemen'in Bayrağı Nasıldır?

Yemen'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Al-Yaman

Yemen'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Arapça

Yemen'in Bayrağı Nasıldır?

Yemen'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Yemen'in Bayrağı Nasıldır?

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