Yemen'in Marib ilinde gat satılan çarşılar kapatıldı

İSTANBUL (AA) - Yemen'in Marib ilindeki yerel yönetim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uyuşturucu etkisi olan gat bitkisinin satıldığı çarşıları geçici olarak kapatma kararı aldı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Marib Vali Yardımcısı Abdurabbu Miftah'ın ildeki yerel yöneticilerle gerçekleştirdiği geniş katılımlı toplantı sonrası Marib'de gat satılan çarşıların geçici süreyle kapatılması kararı alındı.

Marib Vali Yardımcısı Miftah, bu adımla söz konusu çarşılardaki yoğunluk nedeniyle virüsün yayılmasını engellemeyi amaçladıklarını ve karara uymanın zorunlu olduğunu belirtti.



Ülkenin doğusundaki Hadramevt ilinde de hükümet güçleri 5 Nisan'da gat bitkisinin satışı ve kullanımını yasaklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından uyuşturucu özelliği olan bitkilerden biri olarak kabul edilen ve birçok ülkede yasaklanan gat bitkisi Yemenliler tarafından yoğun şekilde kullanılmasının yanı sıra ülke ekonomisinin "en büyük dinamiklerinden biri" sayılıyor.

Hükümete bağlı Koronavirüsle Mücadele Yüksek Ulusal Komitesi, 10 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen'de ilk Kovid-19 vakasının Hadramevt ilinde tespit edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA