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Yemen'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Yemen'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Yemen'in Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Yemen'in Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yemen'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Yemen'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Yemen resmî adı ile Yemen Cumhuriyeti, Orta Doğu'da, Umman Denizi, Aden Körfezi ve Kızıldeniz kıyısında, Umman'ın batısında Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan bir ülkedir.Orta Doğu'da bulunan ülkenin kuzeyden Suudi Arabistan ve doğudan Umman olmak üzere iki adet komşusu bulunmaktadır.

Yemen'in Nüfusu Kaç Kişidir?

Yemen 29825964 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 48. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0038 olduğu görülmektedir.

Yemen'in Müslüman Nüfus sayısı 23,363,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 99,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Yemen'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Yemen'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Yemen'in Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Yemen'in yüz ölçümü 453196 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Yemen'in Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : 527968 km²

Yemen'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Yemen'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Yemen'in Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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