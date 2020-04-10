Yemen'in Taiz vilayetinde hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışma

ADEN (AA) - Yemen'de Husilerin hükümet güçlerine yönelik düzenlediği saldırı sonrası çıkan çatışmada 13 Husi milisi ölürken, 2 Yemen askeri hayatını kaybetti.

General Abdurrahman eş-Şemsani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Taiz'in batısındaki askeri birliğe büyük bir saldırı düzenleyen Husilerden 13'ü öldürülürken, 7'si yaralandı." dedi.

Şemsani çatışmaların yaklaşık 4 saat boyunca devam ettiğini ve 2 Yemen askerinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ateşkesin açık bir biçimde ihlal edildiğini belirten Şemsani, Husileri yapılan uluslararası toplumun çağrısına duyarsız kalmakla suçladı.

- Yemen'de tek taraflı ateşkes ilanı



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Yemen'de 9 Nisan'dan itibaren 2 haftalık ateşkes ilan etmişti.

Koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, bu adımla, Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in "Kovid-19'un yayılmasını engellemek için" yaptığı ateşkes çağrısını kabul eden Yemen hükümetinin kararını desteklediklerini ifade etmişti.

Husilerden ise koalisyon güçlerinin bu girişimine yönelik bir açıklama gelmedi.



Bu arada Yemen hükümeti, bugün ülkede ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini açıklamıştı.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA