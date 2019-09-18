Yemyeşil Urfa Projesi için Viranşehir’de toplantı düzenlendi

Şanlıurfa'nın düşman işgalinde kurtuluşunun 100. yılı etkinliği kapsamında 11 Nisan 2020 tarihine kadar 10 milyon fidanın toprakla buluşturulması ile ilgili Viranşehir ilçesinde geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinde kurtuluşunun 100. yıllı etkinliği kapsamında 11 Nisan 2020 tarihine kadar 10 milyon fidanın toprakla buluşturulması ile ilgili Viranşehir ilçesinde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Viranşehir Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci, Şanlıurfa Orman İşletme Müdürü Fadıl Topdağ, Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Sıraç Yolçu, Tarım Lisesi Müdürü Nedim Özkan, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı. Şanlıurfa Orman İşletme Müdürü Fadıl Topdağ, "Şanlıurfa ilimizin kurtuluşunun 100. yılı etkinliği kapsamında Şanlıurfa Valimizin talimatları ile 11 Nisan 2020 tarihine kadar Zeytin-Temalı Ağaçlandırma projesi kapsamında 10 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedeflenmiştir. Bu amaçla Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda Viranşehir Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci başkanlığında Ziraat Odası Toplantı Salonunda mahalle muhtarlarına sunum ortamında proje tanıtımı yapıldı. Toplantıda yöreye uygun Antep Fıstığı, badem ,zeytin, çam gibi fidanlarla ağaçlandırma çalışması yapılabileceği anlatılarak çiftçilerin talepleri alındı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA