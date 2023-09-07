Yener İnce: "Icardi’nin çok ciddi bir sakatlığı yok"

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, Mauro Icardi'nin çok ciddi bir sakatlığı olmadığını, gelecek hafta takımla çalışmalarda yer alacağını söyledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yener İnce: "Icardi’nin çok ciddi bir sakatlığı yok"

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, Mauro Icardi'nin çok ciddi bir sakatlığı olmadığını, gelecek hafta takımla çalışmalarda yer alacağını söyledi.

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sırasında basın mensuplarına Mauro Icardi, Sergio Oliveira, Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech'in durumlarıyla ilgili bilgi verdi. Gaziantep FK karşılaşmasında ayağına darbe alan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin ciddi bir sakatlığının olmadığını söyleyen İnce, "Icardi'nin çok ciddi bir sakatlığı yok. Son maçta ayağına anormal bir darbe aldı. Ayak bileğinde bir şişlik var. Oyuncunun faydasına olacak program uygulanıyor. Gelecek hafta takımla antrenmana çıkacak. Sergio son idmanda kalçasına ters hareketten sonra takılma hissi oluşmuştu. Onu da toparlayıp salı günü takımla beraber başlatacağız" dedi.

Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in geldiğinde takım idmanı için hazır olmadığını aktaran İnce, "Uzunca bir süre istenen randımanda idman yapmadığı için onu takım idmanını kaldırabilir, sakatlanmaz hale getirmemiz lazım. O yüzden çalışıyoruz. Onun da önümüzdeki salı yada çarşamba takımla çalışmaya başlamasını ön görüyoruz" şeklinde konuştu.

Yener İnce, Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha'nın durumu için ise, "Zaha'nın geçen sezon çok uzun süren ve tekrar eden kas sakatlıkları olmuş. Crystal Palace için çok önemli bir oyuncu olduğu için bu şekilde oynatılmış. Kendisi çok istekliydi ve kendisini denedi. Kendi de denediğinde saha içerisinde kendi isteklerini yapabilecek seviyede fitnessa sahip olmadığını o da fark etti. Sık sık arka adalede sakatlıklar yaşamış. Orada çok fedakarlıklar yapmış. Bizde sakatlık yaşamadı. Sakatlık yaşamaması için özel bir program uygulanıyor. Samsunspor maçından önce takımla çalışmalara başlayacak. Geldiği durum geldiğine nazaran 3-4 kat daha iyi durumda. Önümüzdeki hafta içinde takımla çalışacak. Testlerde istenen seviyeye gelirse en geç cuma günü takım idmanına çıkacak. Bizim için sağlıklı bir oyuncu" diye konuştu.

"Ndombele'de abartılı bir durum yok"

Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'nın bir sıkıntısı olmadığını söyleyen İnce, "Bazı oyuncuların yağ oranı, en iyi olduğu zamanda diğer oyunculardan daha yüksektir. Dünya futbolunda 8-10 arasıdır. İdeal bir oyuncunun yağ oranının yüzde 11-12'nin altında kalması gerekir. Aktif dünya futbolunda çok iyi durumda olan oyuncular var, yüzde 16-17'lerle oynayan. Bu çocuğu da yüzde 11'lere düşürdüğünde sahada hayalet olur. Evet biraz kilosu var ama düşüreceğiz. Abartılı bir durum yok. Bu şekliyle Tottenham'da tüm antrenmanlara çıktı. Tottenham ve Napoli'deki raporları bizde. Oyuncunun en fit olduğu zamanlardaki kiloları da buna yakın" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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