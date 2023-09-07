Yener, muhtarlarla buluştu

Geçtiğimiz günlerde Sivas İl Millî Eğitim Müdürü olarak atanan Necati Yener, mahalle muhtarları ile tanışma ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yener, muhtarlarla buluştu

Geçtiğimiz günlerde Sivas İl Millî Eğitim Müdürü olarak atanan Necati Yener, mahalle muhtarları ile tanışma ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Sivas Öğretmenevinde düzenlenen toplantı Şube Müdürü Resul Çatal'ın, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen ve planlanan çalışmalara yönelik sunumu ile başladı.

Çatal, Millî Eğitim Bakanlığının politikaları doğrultusunda Sivas Valiliği himayesinde Millî Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF Projesi kapsamında yürütülen ve hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Muhtarların ardından konuşan Yener ise eğitimin, tüm bileşenleri ile ele alınması, tüm paydaşların bu sürece aktif olarak katkı sağlaması ve vatanın geleceği için en önemli unsur olan eğitimin kentin ana gündem maddesi olmasını arzuladıklarını belirtti. Bu nedenle yerel yönetimlerin en önemli unsurlarından olan mahalle muhtarları ile bir araya gelmek, tanışmak ve hasbihal etmek istediklerini belirten Yener; "Hep birlikte eğitimi şehrimizin ana gündem maddesi haline getirecek, var ise sorunlarımızın çözüm yollarını birlikte arayacak, sizlerden gelen makul talepleri de değerlendirerek geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Çocuklarımızın akademik başarısını artırmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu konuda içiniz rahat olsun. Bunun yanında değerlerimizi, iyiliği, doğruluğu, dürüstlüğü ve güzel ahlakı da çocuklarımıza en iyi şekilde aktarmalıyız. Bu konuda sizlerin desteğini çok önemsiyoruz. 7/24 bizimle iletişim halinde olmanızı, okul müdürlerimizle, okul aile birliği başkanlarımızla sık sık bir araya gelmenizi arzuluyoruz." dedi.

Yener, daha sonra muhtarların görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Tüm görüş ve taleplerin not edildiğini ve titizlikle takip edileceğini belirten Yener, bu tür toplantıları, belirli aralıklarla gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.

Yener, muhtarlarla buluştu

Yener, muhtarlarla buluştu

Yener, muhtarlarla buluştu

Yener, muhtarlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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