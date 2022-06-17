Yengesini kurşuna dizdi, yeğeni tarafından bıçaklandı! Dehşet anları kameralara yansıdı

Olay, Birlik Mahallesi'nde bulunan Hünkar Sokak'ta meydana geldi. Bir süre önce yengesi Nurten D. ve ağabeyi Mehmet D.'nin yaşadığı aile apartmanına taşınan Namık D., yengesiyle problemler yaşamaya başladı. Üst katta yaşayan yengesinin kendisini sürekli rahatsız ettiğini dile getiren Namık D., sabrının kalmadığını, olayın bu nedenle gerçekleştiğini söyledi.

YENGESİNİN GELMESİNİ BEKLEDİ

Namık D., sık sık problem yaşadığı yengesine artık katlanamadığı için, apartmanın önünde bulunan merdivenlerde elinde silahla yengesini beklemeye başladı. Dışarıda olan Nurten D. evin yolunu tuttuğu sırada elinde silahla bekleyen Namık D.'yi gördü.

KANLAR İÇERİSİNDE YARDIM İSTEDİ

Yengesine öfkeyle defalarca kurşun sıkan Namık D., kurşunlar bitince silahın arkasıyla şiddet uygulamaya başladı. Acıdan gözyaşlarına boğulan ve kanlar içerisinde yardım bekleyen Nurten D., "Ben sana bugün ne dedim" diye haykırdı.

Nurten D.'nin haberini alan eş Mehmet D. ve oğul Cankan D. çok öfkelendi. Edinilen bilgiye göre Mehmet D. kardeşine şiddet uyguladı. Oğul Cankan D. ise öfkeyle maket bıçağı alarak amcasını bıçakladı.

Yaralılar acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nurten D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmalar devam ederken baba Mehmet D. ve oğlu Cankan D., ekipler tarafından gözaltına alındı.



