Yeni açılan bölümler ve kontenjanları açıklandı

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) 2020-2021 öğretim dönemi için yeni açılan fakülte, bölüm ve programlarda kontenjanlar belli olmaya başladı.

BUÜ'nün yeni dönem için Yükseköğretim Kurulu'na yaptığı müracaatlar genel kurul toplantıları ile karara bağlanıyor. Yeni açılacak olan Diş Hekimliği Fakültesi için 60 öğrenci, Sağlık Bilimler Fakültesi Fizyoterapi Bölümü için 60, İnegöl MYO İlk ve Acil Yardım Programı için 40, Teknik Bilimler MYO Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı için 40, İznik MYO Çini Sanatı ve Tasarımı Programı için 20, Harmancık MYO Mobilya ve Dekorasyon Programı için de 20 öğrenci kontenjanı verildi.YÖK, ilerleyen günlerde kalan bölüm ve programlar için de belirlenen kontenjan sayılarını Üniversite yönetimi ile paylaşmaya devam edecek.

Kontenjan sayılarının belirlenmesi hakkında değerlendirme yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türkiye'nin en önemli üniversiteleri arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi'nin bilimsel ve akademik gelişmeler doğrultusunda yeni bölümler açmaya devam ettiğini söyledi. Özellikle Diş Hekimliği Fakültesi'nin sadece kent için değil, bölge halkı için de ciddi bir kolaylık sağlayacağına dikkati çeken Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, "Bilecik, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerinin hiçbirinde maalesef bugüne kadar bir diş hekimliği fakültesi kurulamamıştı. Üniversitemizin kağıt üzerinde var olan fakültesi de bugüne kadar faaliyete geçirilememişti. Hamd olsun bu dönem şehrimizin siyesîleri ve bürokratlarının da desteğini alarak Diş Hekimliği Fakültemizi eğitim öğretime açıyoruz. Üniversitemize, şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Üniversitede ilk kez açılacak programlardan birisi de Teknik Bilimler MYO'nunHibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı oldu. Rektör Kılavuz, yerli otomobilin Bursa'da üretileceğinin açıklanmasının ardından, elektrikli taşıt teknolojileri ve hibrid araçlar konusunda donanımlı personel yetiştirmek amacıyla bu programı açmak için girişimlere başladıkları ve yeni döneme yetiştirmeyi başardıklarını vurguladı. Geleceğin otomotiv teknolojileri konusunda donanımlı ve eğitimli personelin Bursa Uludağ Üniversitesi'nden çıkmasını hedeflediklerini kaydeden Kılavuz, "Mühendislik Fakültemizde uzun yıllardır Otomotiv Mühendisliği Bölümü ile üst düzey eğitim veriyoruz. Bunun yanı sıra Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'muz da sektöre kaliteli ve donanımlı teknik personel yetiştirilmesi adına çok verimli çalışıyor. Üniversite olarak her zaman güncel teknolojileri takip ediyor ve bu doğrultuda öğretim verilmesi için gayret ediyoruz. Yerli otomobilin elektrikli olması, gelecekte hibrid araçların önem kazanacak olması bizleri bu eğitimleri vermeye sevk etti. Yaptığımız alt yapı çalışmaları ve başvurular ile meslek yüksekokulu bünyesinde Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı açmayı başardık. Bu program özelinde son derece donanımlı bir de laboratuvar kuracağız. O konuyla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA