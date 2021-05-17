Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma boyunca alkol satışına ülke genelinde yasak getirildi. Bazı kesimler tarafından eleştirilen bu karar, bazı kişiler için ise olumlu karşılandı. Tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte alkol yasağını eleştirenleri hedef alan Ali İhsan Karahasanoğlu'nun konu hakkındaki açıklamaları ise tepki topladı. Peki Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Ali Karahasanoğlu ne dedi? İşte detaylar...

YENİ AKİT YAZARI ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1962 yılında İstanbul'da doğan 59 yaşındaki Ali İhsan Karahasanoğlu, ilkokulu Beyoğlu'nda, orta ve lise eğitimini Fatih'te tamamladı.

Fatih İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra, bir yıl İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde okudu.

1981'de girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1985 yılında mezun oldu.

Bir süre İstanbul'da serbest avukat olarak çalıştı.

Gazeteciliğe 'Beklenen Vakit' gazetesinde başlayan Karahasanoğlu, ilk senelerde gazetenin hem sorumlu müdürlüğünü hem de avukatlığını yaptı.

Sonraki yıllarda köşe yazıları da ilgiyle takip edilen bir isim oldu.

Şu an Yeni Akit Gazetesinde Yazı İşleri Müdürlüğü'nün yanı sıra, köşe yazılarına devam etmektedir.

ALİ KARAHASANOĞLU NE DEDİ?

Yeni Akit gazetesinde bugün yayımlanan 'Bugün 17 Mayıs, haydi sarhoşlar koşun!' başlıklı yazısıyla tepkilerin odağı haline gelen Karahasanoğlu, köşesinde, "Şimdi tekel bayilerinin önünde kuyruk olup, istedikleri kadar zıkkımlanacaklar" ifadelerini kullandı.