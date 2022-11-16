Yeni Akit yazarından Kemal Kılıçdaroğlu'na flaş çağrı: "Buyrun Kemal bey, gelin akittv’ye... Bunları yüzümüze karşı söyleyin..."

İstanbul Beyoğlu'nda vatandaşların yoğun olduğu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nı son açıklamasına göre tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58’e ulaşırken tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda tedavi görüyor. Terörist yakalanırken emniyetteki işlemleri sürüyor.

Saldırı sonrası Yeni Akit'te yer alan haberde "Kılıçdaroğlu, Ekim ayında 'Kasım'ı bekleyin demişti' Patlamayı mı kastetti?' sorusu gündemde " ifadeleri yer almıştı.

Haberin Devamı

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

Söz konusu habere partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu şunları söylemişti:

"Toplumun kucaklaşmasını, birlik ve beraberliğini engellemek isteyenlerin; bazıları siyasetçi, bazıları gazeteci, bazıları da yönetici olarak aramızda geziyorlar. Zehir saçan bir dilleri var bu insanların. Emin olun, zehir saçan dilleri var. Terör saldırısından nifak nasıl çıkarabilirim diye arayış içine girenler var. Özür dilerim, ama bunlar artık alçak insanlar. Bu lafı kullanmak zorundayım. Terörden nifak çıkarıp, toplumu ayrıştırmak isteyenlerin tamamı alçaktır, bunu hiç kimse unutmasın. Bu ülkenin, milletin kucaklaşmasına güveniyorum.(Elindeki dövizde hakkında çıkan haberi göstererek) Bakınız şuna, bu bir aparat. Az önce söylediğim, toplumun kucaklaşmasını istemeyen, kin ve öfke kusan, her şeyden bir şeyler yapmaya çalışan, Saray’ın beslemelerinin oluşturduğu bir aparattır bu.

Haberin Devamı

Herkesin bunu bilmesini isterim. Bu aparat ve bu aparatı kullananlar şunu çok iyi bilsinler: Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi terör örgütünün pusu kurduğu kişidir. Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi, başka bir terör örgütünün saldırı planladığı kişidir, Adalet Yürüyüşü’nde oldu. Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi, bir terör örgütünü bitirme planının yapıyor diye utanmadan, sıkılmadan suçladığınız kişidir. Bu yalanlarınızın, hedef göstermenizin, beş para etmez dilinizin hesabını sormazsam namerdim. Hesabını soracağım. Herkes şunu çok iyi bilsin, biz CHP’yiz. Ben CHP’nin Genel Başkanıyım. İşine geldiğinde terör örgütüyle iş tutanların, ölüleri kaldırıp anayasa değiştirenlerin, işine geldiğinde teröristlerle mektup arkadaşı olanların bize vatan, millet dersi vermeye asla ve asla yürekleri yetmez. Hadlerini bilecekler.”

"GEL, GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKA BAKA, O SÖZLERİ TEKRARLAYABİLECEK MİSİNİZ, BAKALIM"

Bu açıklamalar sonrası Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, kaleme aldığı köşe yazısında Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak Akit TV'ye davet etti.

Ali İhsan Karahasanoğlu köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’de son 6 yılda yaşanmamış bir patlama olmuş..

6 sivil insan vefat etmiş.

Böyle bir ortamda, yeniakit.com.tr’de bir haber çıkmış..

18 Ekim’deki paylaşımın da kupürü kullanılarak...

Bir soru sorulmuş:

“Kılıçdaroğlu Ekim ayında ‘Kasım’ı bekleyin’ demişti! ‘Patlamayı mı kastetti?’ sorusu gündemde..”

Soru bile sorulmamış...

Sorunun gündemde olduğu belirtilmiş..

Habercilik mi?

Habercilik.

Fikri takip mi?

Fikri takip...

Bir suçlama yok...

Bir hakaret yok...

Bir isnat yok...

Hatırlatma babında, bir paylaşım gündeme getiriliyor..

Aktüel bir gelişme sonrasında, üç hafta önceki paylaşımı, Kemal beye hatırlatılıyor..

Kendisini demokrat.. Basın özgürlüğüne saygılı.. Farklı düşüncelere tahammülü bulunan lider olarak tanıtan Kemal Kılıçdaroğlu parlıyor.

Dünkü grup toplantısında bağıra çağıra konuşuyor:

“Bu bir aparat. Toplumun kucaklaşmasını istemeyen, kin ve öfke kusan, her şeyden bir şeyler yapmaya çalışan, sarayın beslemelerinin oluşturduğu bir aparattır bu.”

Bunları söylerken, elinde yeniakit.com.tr’nin yukarda bahsini ettiğim haberin görüntüsünü tutuyor..

“Aparat” imiş...

Toplumun kucaklaşmasını istemiyormuşuz..

Kin ve öfke kusuyormuşuz...

Her şeyden bir şeyler yapmaya çalışıyormuşuz..

Sarayın beslemelerinden oluşuyormuşuz...

Öyle ise, buyrun Kemal bey, gelin akittv’ye...

Bunları yüzümüze karşı söyleyin...

Biz de size, sizin sözlerinizle cevap verelim..

Bakalım kim kin kusuyormuş...

Kim toplumun kucaklaşmasını istemiyormuş..

Kim aparat imiş?

Kim besleme imiş?

Var mısınız?

Bir medya grubunu, böylesine mesnetsiz iftiralarla, suçlama cüretine sahip olduğunuza göre..

Şu bakanlığın, bu kamu kurumunun kapısına gidip, “Heeyyyt” dediğinize göre..

Besleme dediğiniz medya grubuna da gelip, üç dakikada delillerinizi çıkarır, bizi mahcup edersiniz herhalde..

Ama biliyorsunuz ki, bu medya grubu, sizi destekleyen medya gruplarının tam aksine.. Şu reklamda dekolteli fotoğraf var, bu reklamda kadın vücudunun teşhiri var diyerek. Hatta, o reklam, faizi açıkça övüyor, diğeri kolaydan para kazanmaya matuf coin reklamı diyerek, onlarca gelir getirici talebi reddeden bir medya grubu..

Haydi Kemal bey..

Gel akittv’ye...

Sen akit’e akredite uygulaması yapıyorsun ama..

Bak biz sana akredite uygulamıyoruz.

Gel, gözümüzün içine baka baka, o sözleri tekrarlayabilecek misiniz, bakalım..

Boşver, terör örgütünün pusu kurmasını...

Terör örgütünün elemanları etkisiz hale getirilirken, senin milletvekilinin attığı iftiraya senin çıtını çıkaramadığından bahset..

Beş para kim eder, kim etmez, gıyabımızda değil...

Tek kale maç yaparak değil..

Karşımıza gelip söyleyin de, yiğitsiniz diyelim...