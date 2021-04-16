Yeni annelerin en büyük sorunu! "Bebeğime ne giydirsem?"

Yeni anne babaların en çok soru işaretlerine yol açan konulardan biri, yenidoğan bebeğin nasıl giydirileceği. Bazen anne babalar bazen de araya giren aile büyükleri "Aman üşümesin!" diye bebeği kalın ve kat kat giydiriyor. Peki, yenidoğan bebekler için hangi tür kıyafetler daha uygun, alışveriş esnasında nelere dikkat edilmeli? Bu konuda ayrıntılı açıklama yapan Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Onur Yılmaz, "Yenidoğan bebeğin üşüyeceği düşünülerek kat kat giydirilmesi sık rastlanan yanlış bir uygulamadır. Bebeklerin ter bezleri henüz gelişimini tamamlamadığı için yüksek sıcaklık, bebeğin vücut sıcaklığının artmasına ve huzursuz olmasına neden olur. Özelikle yeni doğan döneminde bebeği annesinden bir kat fazla giydirmek, ek olarak eldiven ve şapka kullanmak iyi bir seçim olacaktır" diyor.

"ÜŞÜDÜĞÜNÜ ANLAMAK ENSE KONTROL EDİLMELİ"

Yenidoğan bebeklerin dolaşım sistemi tam gelişmediği için elleri ve ayaklarının genelde soğuk olduğunu, bunun da bebeğin üşüdüğü yanılgısına yol açtığını dile getiren Dr. Onur Yılmaz, "Bebeğin üşüdüğünü anlamak için el ve ayaklar yerine ensesi ve kıyafetinin altında kalan vücut bölgeleri kontrol edilmelidir. Bu kısımların sıcaklığı uygun ve bebek de huzurlu ise ortamın sıcaklığı ve kıyafetleri yeterli demektir. Vücut sıcaklığını dengelemekte kullanılan eldiven ve şapka kullanımına devam edip etmeme konusundaki sorularınızı doktorunuza danışmanızda yarar var" diyor.

"KIYAFETLER ÖNCEDEN YIKANMALI"

Bebeğin kullanacağı bütün kıyafetlerin doğumundan önce yıkanarak hazırlanması gerekiyor. Bebek kıyafetlerinin yıkanmasının öneminin altını çizen Dr. Onur Yılmaz, "Yenidoğan bebeklerde vücudu zararlı etkilerden koruyan yararlı mikroorganizmaların oluşturduğu cilt florası henüz oluşmamış ve deriyi koruyan keratin tabakası da tam olarak gelişmemiştir. Bu yüzden tüm kıyafetler giydirilmeden önce sabun veya sabun tozu ya da parfümsüz, parabensiz, klorsuz ve fosfatsız olan ve dermatolojik testlerden geçirilmiş hipoalerjenik bebek deterjanı ile yıkanmalı ve mutlaka ütülenmelidir. Bebeklerin kıyafetleri evdeki diğer kıyafetlerden ayrı olarak 40 derecede, bebek iç çamaşırları ise 60 derecede yıkanmalıdır" diyerek sözlerini tamamlıyor.

ALINMASI GEREKEN KIYAFETLER

Özellikle ilk bebeklerini bekleyen anne ve baba adayları heyecanlarına yenik düşerek çok sayıda giysi alma eğiliminde oluyorlar. Bebeklerin ilk aylık dönemde hızla büyüdüğünü ve bu nedenle çok fazla kıyafet almaya gerek olmadığını anlatan Dr. Onur Yılmaz, "Bebek bekleyen ailelerin bulundurmaları gereken kıyafetler; zıbın, tulum, çorap, şapka, eldiven ve bebek battaniyesi olarak sıralanabilir. Ancak doğum sonrasında özellikle çalışan annelerin iş yükünü ve sık çamaşır yıkama ihtimalini düşünerek gerekli sayıda giysi almakta yarar var" diyor.

"MAMA ÖNLÜĞÜ PAMUKLU OLMALI"

Yeni doğan bebekler anne sütü ile besleniyor olsa bile tekrarlayan kusma ve salya akması nedeni ile mama önlüğüne de ihtiyaç duyuyor. Bu önlüklerin bebeğin cildini tahriş etmeyen, kimyasal içermeyen, yüzde 100 pamuktan yapılmış olması gerekiyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN PÜF NOKTALAR

Dr. Onur Yılmaz, bebek giysilerinin sağlıklı ve kolayca giydirilebilir özellikte olması gerektiğine de dikkat çekerek, giysi alımının 6 önemli püf noktasını şöyle sıralıyor:

"Bebeklerin ilk giydikleri kıyafetlerin onların hassas cildine uygun, hava alan ve ter emen yüzde 100 pamuklu, sağlıklı malzemeden üretilmiş olması önemli.

Kıyafetlerin, tüysüz ve pulsuz olmasına, üzerinde metal ya da sert cisim bulunmamasına, mümkün olduğu kadar az dikişli olmalarına dikkat edilmesi gerekiyor. Bebek cildine zarar verebilecek, nakış, etiket gibi eklentiler varsa çıkarmanız gerekiyor.

Bebek giysisinin üzerine çengelli iğne, nazar boncuğu gibi cisimler takılmamalı. Emme refleksi yüksek olan bebeklerin bu tür cisimleri emebilir ve boğulma riski oluşabilir.

Bebek giysisi; geniş yakalı, kolları bol, önden ya da her iki bacağının yanlarından açılabilen, kurdele ya da bağları olmalıdır. Böyle bebeğinizi çok kolaylıkla giydirebilirsiniz.

Bebek çorapları, hava alan ve ter emen yapıda, bebeğin ayak gelişimin engelleyecek darlıkta ya da rahatsızlık verecek büyüklükte olmamalı.

Bebeklerin yürüyene kadar ayakkabı ihtiyacı olmuyor. Soğuktan korumak ya da kıyafeti tamamlamak için ayakkabı yerine hafif ve hava geçirebilir özellikte, deri ya da bez, yumuşak tabanlı patikler kullanılabilirsiniz."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı