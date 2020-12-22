Milyonlarca çalışanın görüşmelerini takip ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda asgari ücretin tutarına ilişkin olarak TÜİK, öneride bulundu. Komisyona sunulan tutar, bir işçinin ağır, hafif ve orta statüde çalışmasına göre değişiklik gösterdi. Bu kapsamda vatandaşlar internet arama motorlarında Yeni asgari ücret ne kadar ne kadar oldu 2021? Asgari ücret ne zaman belirlenecek? Nasıl belirlenir? sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret, işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücretidir. Bu ücret her yıl ekonomik verilere göre değişime uğramaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sisteminde yer alan Asgari Ücret Yönetmeliğinde asgari ücretin tanımı şöyle yapılmıştır:

"İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti"

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELİRLENECEK?

Asgari ücret, önümüzdeki hafta, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı ile belirlenecek. Toplantının henüz saati ve günü belirlenmedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyenin bulunduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir.

Komisyonda işçileri en fazla üyeye sahip olan Türk İş, işverenleri ise TİSK temsil etmektedir. Hükümet kanadından da 5 kişi komisyonda yer alır. Komisyon, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU 2021?

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2020?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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