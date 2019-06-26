Yeni askerlik kanunu yürürlüğe girdi

Meclis Genel Kurulu'nda 335 milletvekilinin oyuyla kabul edilen düzenleme, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onaylandı, daha sonra Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasa kapsamında 100 bin asker erken terhis olacak.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle askerlik sisteminde köklü değişikler hayata geçmiş oldu.

ZORUNLU ASKERLİK 6 AYA DÜŞTÜ

Yeni sistemde, kısa dönem uzun dönem askerlik ayrımı sona erdi. Zorunlu askerlik 12 aydan 6 aya düştü. 6 aylık askerlik görevini tamamlayanlar istemeleri ve uygun görülmeleri halinde askerlik hizmetine devam edebilecek. Bu kişilere 2 bin lira maaş verilecek. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'da görev yapan askerlere ise ek bin lira verilecek.

100 BİN ASKER TERHİS OLACAK

Kanun düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle kışlalarda erken terhis çalışmaları da başladı. 6 aylık süreyi tamamlamış olan 100 binden fazla askerin terhis süreci başladı.

BEDELLİ ASKERLİK KALICI HALE GELDİ

Yeni sistemde 20 yaşını doldurmuş ve 31 bin TL ödeyenler bedelli askerlik yapabilecek. Bedelli askerlikten yararlananlar bir aylık temel eğitimin ardından terhis olacak.

Düzenlemeyle, bakaya ve yoklama kaçağı durumunda olanların bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerlikten yararlanmasının önü açıldı, cezaları da affedildi.

YEDEK ASTSUBAYLIK DEVREDE

Yeni askerlik kanunuyla yedek subaylığın yanı sıra yedek astsubaylık da devreye girdi.Yedek astsubay olarak görev yapacaklar 2 ay temel 10 ay da kıta görevi yapacak. İsteyenler yedek astsubaylıktan astsubaylığa geçebilecek.

BAZI KİŞİLERE MUAFİYET SAĞLANABİLECEK

Doktorlar ve öğretmenler, bir aylık temel eğitimin ardından görevlerini yaparak askerlik hizmetini tamamlamış sayılacak. Yeni kanun ile bazı kişilere askerlik muafiyeti de sağlanabilecek. Muafiyet kararı, Milli Güvenlik Kurulu'nun gerekli gördüğü sahalarda, Milli Savunma Bakanlığının teklifi üzerine verilebilecek.