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Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin yarın CHP, MHP ve İyi Parti'yi ziyaret edecek

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askere alma kanun teklifinde flaş bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye Büyük Milleti Meclisi’ndeki parti gruplarını yarın ziyaret edecek. Akar'ın, Milliyetçi Hareket Partisi grubu ile 15.00'te, İYİ Parti grubu ile 18.00'de görüşeceği öngörülüyor.


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