Yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bir çok kuruma atama yapıldı. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay getirildi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren atama kararları ...

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