Yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!
Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bir çok kuruma atama yapıldı. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay getirildi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren atama kararları ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'ye göre Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yeni atamalar yapıldı.
*Buna göre Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe görevden alınarak yerine ise Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı.
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*Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Dinç getirildi.
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*Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tabii Kaynaklar Daire Başkanlığına Leman Çetiner atandı.
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*Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Bora Ülker getirildi.
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*Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Zafer Turut atandı.
*Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 1'inci Hukuk Müşaviri Ayşegül Seyfeli görevden alınarak yerine Murat Örgen getirildi.