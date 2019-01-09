Aydın'ın Didim ilçesinde, ayakkabı ustalarının çırak bulmada sorun yaşadığı belirtildi.

Ayakkabı tamir işi ve terlik imalat ettiğini belirten Okan Göymen, el emeği ile çalışan küçük esnafın gün geçtikçe eridiğini ve çırak bulmada sorun yaşadıklarını belirtti.

Didim ilçesinin bir turizm bölgesi olduğunu ifade eden Göymen, yaz sezonun da bir yoğunluk yaşandığın, talepler genel de terlik olduğu için sadece terlik imal ettiğini söyledi.

Yaptıkları işlerin el emeğine dayandığını belirten Göymen," Turizmin yoğun olarak yaşandığı ilçede Mayıs ayı ile Eylül ayları arasın da işlerimiz hareketli oluyor. Özellikle talepler genelde yazlık terlik olunca Ocak ayından itibaren deri siparişlerini veriyorum. Belirli ölçü ve kalıplarda terlik imal ediyorum. Tamamen ham maddesi deri ve el emeğiyle ürettiğim terlikleri genel de tatil için ilçeye gelen vatandaşlar talepte bulunuyor. Tek başıma çalışıyorum. Maalesef ilçede çırak bulmada sorun yaşıyorum. Dolayısıyla yeni ayakkabı ustaları yetişmiyor" diye konuştu.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul da, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılması için yetkililerin konuya duyarlı olması gerektiğini belirterek, el emeği ile üretilen ürünlerin maliyetli olduğunu, sanatkarların seri imalatlar ve dökme ürünler karşısında rekabet etme şanslarının olmadığını ifade etti.

Kaynak: İHA