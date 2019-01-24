Yeni barınak sokak hayvanlarını misafir etmeye başladı

Keçiören Belediyesi, Bağlum'da 3 bin 430 metrekarelik alana inşa ettiği hayvan barınağını tam kapasite faaliyete geçirmek için geri sayıma başladı. Bir kısım hayvanın bakımı için faaliyete geçen barınak, tam kapasite hizmete sokulduğunda sokakta yaşayan ve kış şartlarında yaşam savaşı veren hayvanlar için sıcak bir yuva imkânı sunacak.

Keçiören Belediyesi, sokak hayvanları için inşa ettiği hayvan barınağını hizmete sokmaya hazırlanıyor. Keçiören sokaklarında başıboş dolaşan ve kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını muhafaza etmek için Bağlum'da 3 bin 430 metrekarelik alana inşa edilen hayvan barınağıyla vatandaşlardan gelen şikâyetlerin çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Barınağın kısa süre içinde tam kapasite faaliyete geçeceğini belirten Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, şuanda bir kısım sokak hayvanının yeni barınakta misafir edildiğini ve bakımlarının burada yapılmaya başladığını ifade ettiler. Kar yağışının etkili olduğu dönemlerde kuru mama dağıtımı yapılarak sokak hayvanlarına hayat verildiğini söyleyen ekipler, bu hizmetin vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bundan böyle barınakta yapılacağını, böylece şikâyetlerin önüne geçilerek hayvanların koruma altında tutulacağını kaydettiler.

Hava sıcaklığının eksilerde seyrettiği ve don olaylarının görüldüğü kış şartlarında sokak hayvanlarının kapalı ortamlara ihtiyaç duyduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ise, "Bağlum'da 3 bin 430 metrekarelik alanda yapımını tamamladığımız hayvan barınağımız hayırlı olsun. 450 köpek için yazlık ve kışlık alan, 50 kedi kapasiteli kedi evi, karantina sahası, mama hazırlama ünitesi, veteriner hekim hizmeti, ameliyathane, sahiplendirme birimi ve idari ofisler gibi çeşitli bölümlerin bulunduğu barınağımızda sokak hayvanlarının bakımına başlandı. Taşınma işlemi tam anlamıyla sona erdiğinde veterinerlerimizle birlikte diğer hizmetlerimiz de başlamış olacak. Barınak hizmetiyle sokak hayvanlarımız daha sağlıklı bir ortama kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA