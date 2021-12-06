Yeni belirti ortaya çıktı! Sadece soğuk algınlığı diye geçiştirmeyin, Omicron olabilir!

Dünyayı etkisi altına alarak 5 milyona yakın kişinin ölümüne sebep olan koronavirüsün yeni varyantlarından biri olan Omicron alarm vermeye devam ediyor.

Delta varyantından çok daha bulaşıcı olduğunu belirtilen Omicron hakkında bilim insanları gündem yaratacak bilgiyi de açıkladı.

Omicron'da olağandışı semptomlarla karşılaşılırken, diğer varyantlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu belirtildi.

OMİCRON'U TESPİT EDEN DOKTOR AÇIKLADI

Güney Afrika'da tespit edilen varyant gün geçtikçe dünyaya yayılıyor. Delta varyantından daha bulaşıcı olduğu belirtilen Omicron'un dünyada baskın varyant haline geleceği ifade edilirken, Omicron'u ilk tespit eden kişi olan Dr Angelique Coetzee, varyant ile ilgili yeni bilgiler aktardı.

BOĞAZDA KAŞINTI

Omicron vakalarında Delta varyantı ile enfekte olan koronavirüs hastalarında gördüklerinden biraz farklı olan 'olağandışı semptomlar' ile karşılaştıklarının altını çizen Coetzee, yeni semptomu açıkladı. BBC'nin haberine Coetzee, diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu açıkladı.

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BAŞLICA BELİRTİLER YORGUNLUK VE BAŞ AĞRISI

Coetzee, tedavi ettiği hastalara dayanarak başlıca semptomların yorgunluk, vücut ağrıları ve baş ağrısı olduğunu açıklamıştı.