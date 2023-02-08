Yeni binalar depremde neden yıkıldı, ihmal var mı? Konunun uzmanı açıkladı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkez üssü olan 7.7 şiddetinde depremden sonra 10 ilde büyük hasar meydana geldi. Binlerce ev enkaz haline gelirken " Yeni binalar depremde neden yıkıldı, ihmal var mı? " sorularının yanıtları araştırılıyor.

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Yeni binalar depremde neden yıkıldı, ihmal var mı? Konunun uzmanı açıkladı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası 10 ilde büyük hasar meydana gelmiş binlerce yaralı enkazlardan ölü ve yaralı olarak çıkartıldı. Depremde yıkılmayan evlerde ise ağır hasar meydana gelmiş ve vatandaşlar evlerine girmekten korkuyor.

YENİ BİNALAR DEPREMDE NEDEN YIKILDI, İHMAL VAR MI?

yıkılan binaların önemli bir kısmının 2000 yılı öncesi inşa edildiği görüldü. Ancak yeni yapıların da yıkıma uğradığı biliniyor. Malatya ve Hatay gibi kentlerde rezidans tipi binalar yıkıldı.

4708 sayılı Yapı Denetim Yönetmeliği ve Deprem Yönetmeliği Türkiye’de yapılar için milat kabul ediliyor. Ancak yaşanan felaket sonrasında ortaya çıkan olumsuz görüntü yeterli olmadığını ortaya koyuyor. İnşaat sektöründe şimdi bu konu üzerinde tartışmalar başladı. Yapı sektörünün temsilcileri çeşitli önerilerde bulunurken dönüşüm için de atılması gereken adımların olduğunu belirtiyorlar.

Yeni binalar depremde neden yıkıldı, İhmal var mı? Konun uzmanı açıkladı!

"ZEMİN ETÜDÜ DOĞRU YAPILMAMIŞ"

Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık ise, “Türkiye’de yapıların yüzde 70’i deprem tehdidi altında. 6,5 milyon konut 2000 yılından önce inşa edilmiş. Bu yapıların malzemesi de çok kötü. Yıkılan yeni binalar da var ama onların neden yıkıldıklarını sahada tespit edeceğiz. Yıkılan yeni binalarda ya zemin etüdü doğru yapılmamış ya malzeme uygulanırken yeterli denetim olmamış ya da projeden sapılarak inşaat tamamlanmış.

Deprem yönetmeliğine uygun yapılan binalarda bir sıkıntı yok. Yönetmelik 2018 yılında revize edilerek beton sınıfı C25’e çıkarıldı. Bunun C30’a çıkarılması lazım. Bina az veya çok katlı olsun en az C30 uygulanmalı ki kusurlar en aza indirilebilsin. Bu meselenin can simidi yapı denetimidir. Kentsel dönüşüme girmesi gereken on binlerce tabut var. Semt bazında kentsel dönüşüm yapılmalı. Konut güvenliğini artık ön plana almamız gerekir.” ifadelerini kullandı.

Yeni binalar depremde neden yıkıldı, İhmal var mı? Konun uzmanı açıkladı!

"SEKTÖRDE İŞİNİ HAKKIYLA YAPMAYANLAR VAR"

Türkiye Yapı Denetim Şirketleri Birliği Genel Başkanı Tayfun Gücenmez ise, “Depremlere karşı önlemler alındı ama yeterli olmadı. Binaları tasarlarken dayanımların üzerinde bir deprem ile karşılaştık. Hesapladığımız ivmenin üzerinde bir güç ortaya çıktı. Yapı denetim sistemi gelişiyor ama henüz tamamen budur diyecek noktada değiliz. Yaşanan sıkıntıları tespit edip daha yüksek sesle anlatacağız. Sahada da bir sürü sıkıntı yaşanıyor. Yetkin olmayan ustalarla çalışıyorsunuz ve doğru projede ısrar edince saldırıya uğruyorsunuz. Malzeme firmalarının baskılarına maruz kalıyorsunuz. Bunun yanında idarenin baskılarıyla da karşılaşıyorsunuz. Sektörde işini hakkıyla yapmayanlar var.” dedi.

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