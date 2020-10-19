'Yeni Bir Ev' hangi kanalda? 'Yeni Bir Ev' yarışması başvuru nasıl yapılır? Ünlü oyuncu Evrim Akın'ın sunuculuğunu üstlendiği Star TV'nin Hayallerin yarıştığı ’Yeni Bir Ev’ yeni bugün başladı. Peki 'Yeni Bir Ev' hangi kanalda? 'Yeni Bir Ev' yarışması başvuru nasıl yapılır? 'Yeni Bir Ev' yarışma ödülü nedir?

'YENİ BİR EV' YARIŞMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR? HANGİ KANALDA?

’Yeni Bir Ev’, hafta içi her gün saat 16.30’da Star TV ekranlarında olacak.

'YENİ BİR EV' YARIŞMASI STAR TV'DE

Türk televizyonlarının ev ödüllü tek dekorasyon yarışması ‘Yeni Bir Ev’ başlıyor. Evrim Akın’ın eğlenceli sunumuyla hayallerin gerçek olacağı yarışmada, her hafta şanslı bir kişinin salonu 5 ayrı yarışmacının hayal gücü ile dekore oluyor.

Her gün bir yarışmacı, kısıtlı bir bütçe ve kısıtlı zamanla şanslı ev sahibi için kolları sıvayacak. O günün yarışmacısı; aynı gün içerisinde hem yarışacağı evin salonunu boyatacak hem de alışveriş yaparak ev için gerekli malzemeleri alacak. Günün sonunda rakiplerinin ve şanslı ev sahibinin beğenisini kazanmak üzere evi en güzel şekilde dekore edecek. Ev sahibinin salonunu en güzel şekilde dekore etmeyi başaran yarışmacı, finaldeki büyük ev ödül için yarışmaya da hak kazanacak.

Haftanın şanslı ev sahibi, beş yarışmacının yaptığı dekorasyondan en beğendiğinin sahibi olacak. Aynı zamanda dekorasyonu en beğenilen yarışmacı da rakiplerinden ve ev sahibinden aldığı puanlarla haftanın kazananı olacak.

Kazanan yarışmacı, ya 10 bin TL ödül alacak, ya da ’ev ödülü’ için yarışmaya hak kazanacak.

Star ekranlarında ’ev ödüllü’ yepyeni yarışma programı ’Yeni Bir Ev’, yarışma programına başvuruda bulunabilmek için katılım formunu doldurmanız yeterli olacak.

BAŞVURU İÇİN WHATSAPP NUMARASI: 0552 995 11 11

'YENİ BİR EV' YARIŞMA ÖDÜLÜ NEDİR?

Yarışmacılar aynı gün içerisinde hem yarışacağı evin salonunu boyatacak hem de alışveriş yaparak ev için gerekli malzemeleri alacak. Ev sahibinden aldığı puanlarla haftanın kazananı yarışmacısı ya 10 bin TL ödül alacak, ya da ’ev ödülü’ için yarışmaya hak kazanacak.