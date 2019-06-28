Yeni bir geleceğe ‘Merhaba’ dediler

Düzce Üniversitesi; "2018-2019 Akademik Yılı Mezunları Lisans-Lisansüstü Birim Mezuniyet Törenleri" ile öğrencilerini mezun etmenin gururunu yaşadı.

Düzce Üniversitesi Stadında gerçekleştirilen program kortej yürüyüşüyle başladı.

Törende konuşan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, mezunların akademik ve mesleki bilgilerle donatıldığını ifade ederek onların sürekli öğrenme içerisinde olması gerektiğine dikkat çekti. Akademik bilgi dışında; ahlak, adalet, sevgi, vidan ve merhamet gibi insani değerlerin de önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Öncü, mezunlara hitaben, "Evrensel değerleri özümseyin fakat her zaman yerli ve milli olun. Üniversitenizle bağlantınızı koruyun" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç yaptığı konuşmasına mezunlara başarı dileklerini ileterek başladı. Öğrencilerin uzun eğitim yolculuğunun sonuna geldiğini ve bunun da kıvanç verici olduğunu dile getiren Prof. Dr. Genç, üniversitelerin meslek sahibi insanlar yetiştirdiğini sözlerine ekledi. Üniversitelerin birey yetiştirmek ve toplumu aydınlatmak gibi önemli görevleri olduğuna işaret eden Prof. Dr. İlhan Genç, mezunların meslek hayatlarında başarılı olacaklarını inandığını ifade etti.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, öğrencilerin anaokulundan üniversite sınavını kazanıncaya kadarki süreçte eğitim hayallerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Üniversite olarak öğrencilere yetkin eğitim vermeye çalıştıklarını ve çok yönlü beceri kazandırmayı amaçladıklarını dillendiren Prof. Dr. Şahin, "Yaşamla barışık olun. Tüm koşullara rağmen kendinizi sevin ve kendinize saygı duyun. Kendinizi sürekli yenileyin. Hayatınızı kendiniz tanımlayın" sözleriyle öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Akademik birim yöneticileri ise mezunları en iyi şekilde yetiştirmek için emek sarf ettiklerini belirterek tüm mezunlara yeni hayatlarında başarılar diledi.

Açılış konuşmalarının ardından bölümlerini dereceyle bitiren ve mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi. Törenlerin son bölümündeyse öğrenciler keplerini coşkuyla gökyüzüne fırlatarak yeni bir geleceğe hep birlikte "Merhaba" dedi. Öğrenciler mezun olmanın ve yeni bir hayata atılmanın heyecan ve mutluluğunu, aileleriyle ve tüm sevdikleriyle paylaşarak mezuniyetlerinin haklı gururunu yaşadı.

Kaynak: İHA