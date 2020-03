Yeni bir polemik mi doğuyor? Ünlü şarkıcıdan sert sözler

Ünlü isimlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları ile dikkat çekti. Şarkıcı Özcan Deniz'in paylaşımı da sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Özcan Deniz, yaptığı paylaşıma "Eyy bu pazar günü full makyaj, eşofmanlarla evde, kafede vs. eline yapışık telefondan 8 Mart Kadınlar Günü mesajlarını okuyan kadın; şu an mutfağında çalışan, sana servis yapan 'çalışan' kadının 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutla.Hatta ona bir hediye al. Bugün bütün kadınların değil, emekçi kadınların günüdür. Yürekten kutlarım." notunu düşmüştü.

ARTO'DAN ÖZCAN DENİZ'E SERT GÖNDERME: "BABALAR GÜNÜ SANA HARAM OLSUN O ZAMAN"

Özcan Deniz'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım konusunda ünlü şarkıcı Arto, Instagram'da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Arto'nun paylaşımına düştüğü not şu şekilde:

"Hey zibidi, sözüm sana. Bırak demogoji yapmayı! Seni sevsem de yanlışsın! Babalar Günü sana haram olsun o zaman.

Evet İsrail'e gidip 45 dakikada 500.000 dolar alan, her bölümde en az 100.000 TL kazanan (reklamlar hariç) bazılarına tabii ki Babalar Günü de haram olmalı! Babalar Günü, o dizilerde 10 saniye görünecekler diye saatlerce bekleyen, sokaklarda hamallık yapan, simit satan, manav, bakkal, belediye işçisi, şoför, mininüs vs. vs. Yani gerçek alın teri ile para kazanan, evine ekmek götüren babalar için de olsun.

Babalar Günü sana haram olsun o zaman."

ARTO KİMDİR?

Aslen Ermeni olan ve sahne adıyla tanınan Arto, 1966 yılında İstanbul‘da dünyaya geldi. Gerçek adı Harutyan Dalga’dır.

Lisansını 2010 – 2013 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi‘nde Medya ve İletişim Sistemleri ile Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünde tamamlandı.

1997 yılından itibaren sahnelerde çıkmaya başlayan Arto, bir gece kulübü sahibidir. Sivri çıkışlarıyla bilinen Arto, Yıldız Tilbe, Emre Kaya ve Güven Baran gibi isimlerle çalışmıştır.

ÖZCAN DENİZ KİMDİR?

19 Mayıs 1972 yılında Ankara'da doğdu, beş yaşına kadar Ankara'da yaşamıştır. 1977 yılında ailesinin Aydın'a göç etmesiyle çocukluğu ve gençliğinin ilk yılları Aydın'da geçmiştir.

Eğitimi süresince, kendi yazdığı küçük hikayeleri oyunlaştırarak, arkadaşları ile kurduğu küçük amatör tiyatro topluluğu ile çevre yörelere turneler yapmıştır. Bu yıllarda müziğe olan yatkınlığını da keşfetmiştir.

1985 yılında ilk orkestra çalışmasını yaparken artık Aydın'da tanınan ve aranılan orkestra solisti olmuştur. Ardından İzmir ve Antalya'da sahne çalışmaları gelmiştir. Aydın'ın Sultanhisar kasabasında düzenlenen Geleneksel Ses Festivaline katılıp birincilik ödülünü alınca, hedefinde İstanbul'a gelme hayalleri oluşmaya başlamıştır. 1988 yılında İstanbul'a gelip, 1989 yılında Almanya'ya gitmiştir. Orada da müzik çalışmalarına devam eden Özcan Deniz'i İstanbul'da fark edemeyen yapımcılar; Münih'te keşfetmişlerdir.

İlk albüm çalışmasını 1992 yılında yapmış ve "Yine Ağlattın Beni" isimli albümünü piyasaya çıkarmıştır. 1993 yılında yaptığı "Meleğim" adlı albüm ile şöhreti yakalamıştır. 1994 yılında "Beyaz Kelebeğim" albümünü çıkarmıştır.

Ardarda çıktığı televizyon programlarında sinema camiasının da dikkatini çekmiştir. 1994 yılında Türk Sinemasının duayenlerinden Memduh Ün'ün "Ona Sevdiğimi Söyle" adlı filminde oynayarak, sinema ile ilk buluşmasını gerçekleştirmiştir.

1995 yılında vatani görevini yapan Özcan Deniz, 1997 yılında "Yalan mı" albümü ile müthiş bir dönüş yapmış ve aynı yıl "Yalan mı" adlı dizi ile televizyon izleyicileriyle buluşmuştur. Bir taraftan kendi öykülerini yazmak ve bunları hayata geçirmek en büyük arzusuyken bir taraftan da müzikal yolculuğuna devam ediyordu.

Sırasıyla "Çoban Yıldızı", "Aslan Gibi", "Leyla", "Ses ve Ayrılık", "Hediye" albümlerini çıkarmış, 2009 yılında son albümü "Sevdazede" isimli albümünü çıkarmıştır.

Mercan Dede'nin Su ve 3 Hürel Şarkıları albümlerinde birer şarkıyla yer almıştır.

Halen her sene bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktadır. Böbrek Vakfı, TOÇEV" Yaşasın Okulumuz", Kızılay dışında bu yıl; Coca Cola Türkiye ve WWF "Herşey Değişir" işbirliği ile "Bafa' ya Su, Ege' ye Bereket" projesi için hazırlanan ve tüm dünyada yayınlanan şarkısının Türkçe versiyonunu Özcan Deniz, Pamela ve Fuat ile birlikte seslendirmektedir.

Müzik çalışmalarının yanı sıra oyunculuk da onun için vaz geçilmez bir tutku olmuştur. 1999 yılında öyküsünü kendisinin yazdığı "Aşkın Dağlarda Gezer" adlı dizi ile tekrar televizyon izleyicileri ile buluşmuştur. 2002 yılında efsane dizi "Asmalı Konak" ile müzikte yakaladığı başarılı kariyeri, oyunculukta da yakalamıştır. 2004 yılında "Haziran Gecesi", 2007 yılında "Kader", 2008 yılında "Aşk Yakar" adlı projelerde yer almıştır. Bu yıl ise "Samanyolu " adlı dizi ile televizyon izleyicilerinin evlerine konuk olmuştur.

Müzik ve televizyon dizileri çalışmaları ile birlikte, sinema filmi çalışmaları da devam etmektedir. 1994 de çektiği "Ona Sevdiğimi Söyle" den sonra 2002 yılında "Kolay Para", 2003 yılında "O Şimdi Asker", "Asmalı Konak - Hayat", 2004 yılında öyküsü kendisine ait "Neredesin Firuze", 2006 yılında "Keloğlan Kara Prense Karşı", 2008 yılında Dışişleri Bakanlığı'nın desteklediği "Mevlana Aşkın Dansı" adlı belgesel ile sinema severlerle buluşmuştur.

Halen her ay Türkiye ve Dünya'nın çeşitli yerlerinde konser çalışmalarına devam etmektedir.

Özcan Deniz,2011 Şubat ayında vizyona giren, "Ya Sonra" isimli senaryosunu üstlendiği filmde bu kez oyunculuğunun dışında yönetmen kimliği ile sevenleriyle buluşmuştur. 2012 yılında 11.Albümü Bi' Düşün ile müzik hayatına devam ederken son olarak Yönetmenliğini Yeşim Ustaoğlu'nun üstlendiği Araf filminde kamyon şoförü Mahur karakterini üstlenmiştir. Yine yönetmenliğini üstlendiği 2. sinema filmi Evim Sensin ile 2 Kasım'da sevenleriyle buluşmuştur.