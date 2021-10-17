Yeni bir rekora imza atıldı! 37 dakikada 247 çöp şiş yedi

Denizli'de bir restoranda her sene gerçekleştirilen yarışma 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı. Yarışmada bu sene yeni rekora ulaşıldı. 'en çok çöp şiş yeme' yarışmasında yarışmaya Ankara'dan bağlanarak katılan Şahika Özen 37 dakikada 247 çöp şiş yiyerek 13 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

Özen'den önce, 2019 yılında düzenlenen yarışmada rekor 230 idi. Bu rekoru kırarak yeni bir rekora imza atan Özen'e 13 bin TL'lik ödül verildi.

HAYRETLER İÇERİSİNDE İZLEDİLER

Evde birkaç deneme yaparak yarışmaya hazırlandığı öğrenilen Özen, 2019 yılında 230 olan çöp şiş rekorunu geride bırakmış oldu.

Çok sayıda vatandaşın hayretler içerisinde izlediği yarışmada rekoru kıran Özen, işletme sahipleri tarafından belirlenen 13 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.