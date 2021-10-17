Mehmet Durakoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | İstanbul Baro Seçim Sonuçlarına göre Mehmet Durakoğlu yeniden başkan mı seçildi?İstanbul Baro Başkanlığı seçim sonucu belli oldu! Mehmet Durakoğlu yeniden başkanKraniyoloji ne demek, TDK'ya göre Kraniyoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?17 Ekim 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Süper Loto sonuçları 17 Ekim 2021 Pazar | 17.10.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 17 Ekim 2021 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçlarıAşı, PCR testi ve maske gereksiz mi? İzmir'de aşı karşıtlarından akılalmaz sloganlarBursaspor - Boluspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiYeni bir rekora imza atıldı! 37 dakikada 247 çöp şiş yediSosyal Oluşum ne demek, TDK'ya göre Sosyal Oluşum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Yeni bir rekora imza atıldı! 37 dakikada 247 çöp şiş yedi

Yeni bir rekora imza atıldı! 37 dakikada 247 çöp şiş yedi

Denizli’deki bir restoranın düzenlediği yarışmada 37 dakika gibi kısa bir sürede 247 adet çöp şiş yiyen bir kadın 13 bin Türk Lirası para ödülünün sahibi oldu.

Yeni bir rekora imza atıldı! 37 dakikada 247 çöp şiş yedi

Denizli'de bir restoranda her sene gerçekleştirilen yarışma 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı. Yarışmada bu sene yeni rekora ulaşıldı. 'en çok çöp şiş yeme' yarışmasında yarışmaya Ankara'dan bağlanarak katılan  Şahika Özen 37 dakikada 247 çöp şiş yiyerek 13 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

Özen'den önce, 2019 yılında düzenlenen yarışmada rekor 230 idi. Bu rekoru kırarak yeni bir rekora imza atan Özen'e 13 bin TL'lik ödül verildi.

Yeni bir rekora imza atıldı! 37 dakikada 247 çöp şiş yedi

HAYRETLER İÇERİSİNDE İZLEDİLER

Evde birkaç deneme yaparak yarışmaya hazırlandığı öğrenilen Özen, 2019 yılında 230 olan çöp şiş rekorunu geride bırakmış oldu.

Çok sayıda vatandaşın hayretler içerisinde izlediği yarışmada rekoru kıran Özen, işletme sahipleri tarafından belirlenen 13 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

Yeni bir rekora imza atıldı! 37 dakikada 247 çöp şiş yedi

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT