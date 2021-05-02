Yeni bir tür olarak kayıtlara geçti! Japon bilim insanları 72 milyon yıl öncesine ait fosilleşmiş kemiklere rastladı

Bilim dünyasına ışık tutan yeni bir bilgi ortaya çıktı. Japon bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda fosilleşmiş kemiklere rastlanıldı. Bulunan kemiklerin 72 milyon yıl öncesine ait toprak katmanında ortaya çıktığı ve ördek gagalı dinozorun ‘yeni bir tür’ olarak kayda geçtiği ifade edildi.

Kamu yayıncısı NHK'da yer alan bilgilere göre, kemikler 2004'te Hyogo eyaletinin Awaji Adası'nda bulundu. Amatör fosil toplayıcısı Kişimoto Şingo tarafından bulunan kemikler 72 milyon yıl öncesine ait. Hokkaido Üniversitesi’nden Prof. Kobayaşi Yoshitsugu öncülündeki ekip tarafından, ‘Geç Kretase’ dönemine dayanan toprak katmanındaki fosilleşmiş kemikler analiz edildi.

ANALİZLERİN TAMAMLANMASI YILLAR SÜRDÜ

Fosilleşmiş kemikler üzerinde yapılan analizler yıllar sürdü. Araştırmalar sonucunda kemiklerin ‘Hadrosauridae’ türünde ördek gagalı otobur bir dinozora ait olduğu tespit edildi. Yapılan hesaplamalara göre dinozorun 8 metre uzunluğa ve 4-6 ton ağırlığa sahip olduğu ortaya konuldu. Araştırma yapılan dinozorun keşfinin ‘türünün ilk keşfi’ olduğu kaydedildi. Dinozora bilimsel olarak ‘Yamatosaurus izanagii’ ismi verildi. ‘İzanagii’ isminin Awaji Adası'yla bağlantılı Japon masallarında bahsedilen bir ‘ilah’ olduğu açıklandı.