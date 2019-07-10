Yeni buğday çeşitleri ’Mesut’ ve ’Reis’ için tarla günü düzenlendi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlü ile Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa hazırlanan projeyle ilgili Sivrihisar ilçesinin Elcik mahallesinde "Mesut" ve "Reis" buğday çeşitlerini tanıtmak amacıyla tarla günü yapıldı.

Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 2019-2020 yıllarını kapsayan "Kuraklığa Karşı Toleranslı Buğday Çeşitlerinin Yayımı" projesi tarla gününe; İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Üretim Şefi Ercan Yüvel ve Proje Lideri Dr. Soner Yüksel, il müdür yardımcıları, şube-ilçe müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda mahalle muhtarı ve çiftçiler katıldı.

İlk olarak tarla sahibi Zeki Es tarafından tarlada uygulamanın nasıl gerçekleştiği anlatıldı.

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Proje Lideri Dr. Soner Yüksel de yayımı gerçekleştirilen Mesut ve Reis buğday çeşitlerinin özellikleriyle ilgili bilgi verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever ise yaptığı konuşmada, toplam bütçesi 40 bin 200 TL olan Kuraklığa Karşı Toleranslı Buğday Çeşitlerinin Yayımı projemiz ile 12 yıl süreli bölge adaptasyon ve verim denemelerinin yapılacağını anlattı. Sever, "Enstitümüz tarafından tescil ettirilen kuraklığa toleranslı Mesut ve Reis buğday çeşitlerini Tarımsal Yayım Metotlarını kullanarak kısa sürede çiftçilere aktarılması amacıyla planlanmıştır. Sivrihisar ilçemiz buğday ekilişinin dörtte birine sahip olduğu için demonstrasyon bu sene Elcik mahallesinde yapılmıştır. Seneye de kısmet olursa demonstrasyonu Alpu ilçesinde yapacağız. Özellikle küresel ısınma kaynaklı iklim değişikliklerinin etkili bir şekilde hissedildiği ülkemizde kuraklığa karşı önlem almamız ve Enstitülerimizin bu konuyla ilgili yaptığı araştırmaları çiftçilere göstermemiz asli görevlerimizdendir. Bu nedenle çiftçilerimizin kuraklıktan en az etkilenmelerini sağlamak amacıyla, Kuraklığa Karşı Toleranslı Buğday Çeşitlerinin Yayımı Projemizin çiftçilerimize faydalı olacağını ümit ediyoruz. Projenin ilimiz ve ülkemiz tarımına hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen çiftçimize, Araştırma Enstitüsü ve Müdürlüğümüz personeline teşekkür ediyorum" dedi.

ha sonra Enstitü Müdürlüğü Üretim Şefi Ercan Yücel tarafından kuraklığa toleranslı buğday çeşitlerinin ekiminin yapıldığı demonstrasyon tarlasında bilgi verilmesiyle tören sona erdi.

Kaynak: İHA