Yeni dalga geliyor! Bilim Kurulu üyesi tarihini bile verdi!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, aşılanmanın ilk zamanlara nazaran gayet iyi gittiğini ancak, aşı olmayanların hastalıklarında yoğun semptomlarla karşılaşıldığını belirtti. Hataların hayatlarını kaybettiğine dikkat çeken Akın, "Aşısız gruplarda hastalanma devam ediyor. Bunlar arasında ağırlaşan vakalarda sonuçta ölümle karşılaşıyoruz.

Dolayısıyla sayılarda aşıya bağlı olarak hastalığın artış hızı tutuluyor; ama aşı sayısı artırılamadığı için de bir türlü vaka sayısı düşmüyor. Aşı sayısı çok daha yüksek olsa vaka sayısının çok dramatik şekilde düşeceği görülüyor. Bunun en tipik örneği, Portekiz ve İsrail. Aşılama oranları çok yüksek olduğu için ölüm sayıları düşük" ifadelerine yer verdi.

TEK DOZ YETMİYOR

Prof. Dr. Akın, özellikle tek doz ya da 2 doz Sinovac aşısı olmuş olanlara bir doz daha olmaları gerektiğini hatırlattı. Aşıdaki koruyuculuğun azalmasıyla birlikte 2 doz Sinovac yahut tek doz Biontech olanlarda da ölüm riskinin arttığını söyledi. Aşıların muhakkak tamamlanması gerektiğine dikkat çeken Akın, "'Ben 2 doz aşı oldum' deyip de bundan sonra aşı olmayacağını düşünenler hastalıkla karşılaştığında hastalığın beklenen tablosu ortaya çıkabiliyor.

Ağır vakalar, ölümler bunların arasında da olmaya başladı. Bu önemli noktalardan birisi" diye konuştu.

"İNSANLAR PANDEMİ HAYATINDAN BIKMIŞ DURUMDA"

Prof. Dr. Akın, pandemi yaşamının insanları bıktırdığını, umutsuzluğa sürüklediğini de belirtti. Bununla birlikte artan maskesiz bireylerin halka açık yerlerde bu şekil gezdiğine yer veren Akın, "Bundan dolayı dünyadaki tüm toplumlarda maske kullanımı son derece düşmüş durumda, mesafe kavramı yok. Pek çok kalabalık toplantı yerleri devam ediyor. Konserler, kalabalık grup toplantıları, kongreler devam ediyor.

Buralara gidildiği zaman zaten yoğun bir kalabalık buna bağlı olarak da insanlar kurallara uymuyor. Bunu Türkiye’de de yaşıyoruz. Dolayısıyla bir yandan bulaş ihtimali artacak tüm olaylar aynen devam ediyor.

İnsanlar herhangi bir koruyucu önlem almıyorlar, özellikle maske takmıyorlar. Bir de aşılama oranları istenilen düzeyde değil. Dolayısıyla toplu halde mücadele yapılmadığı için biz vakaları böyle görüyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNLEM ALINMAZSA VAKALAR ARTACAK

Prof. Dr. Akın, Almanya, Belçika, Hollanda gibi ülkelerde yeniden artışa geçen vaka sayılarına dikkat çekerek, "Ama 2 doz aşı oldular. Bir süre sonra aşının etkisi azaldığı için bugün Almanya, Belçika, Hollanda ciddi olarak bir vaka artışı sorunu yaşıyor. Neden? Kişiler önlem almıyorlar.

Özellikle oralarda maskesiz dolaşmak serbest. Aşının da koruyuculuk etkisi bir düzeye kadar geliyor. Arkasından da vaka sayıları artıyor. Eldeki epidemiyolojik veriler doğrultusunda, Avrupa’da vaka artışı olduktan yaklaşık 1-2 hafta sonra genellikle 2-3 hafta sonra Türkiye’de de vakalar artıyor. Bu konuda Türkiye biraz daha geriden geliyor.

Onun için benim endişem Türkiye’de de bir süre sonra özellikle aralık ayına doğru biz vaka artışını artık 25-30 binlerde tutamayacağız, biraz daha yükselmeye başlayacak." dedi.